sábado 25 de julio de 2026
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25 de julio de 2026
A seis meses.

Giro en el caso: se demora el pedido de juicio contra las gitanas acusadas de la estafa mortal en Budge

Dos imputadas están a disposición de la Justicia, pero el pedido de juicio sigue pendiente. En paralelo, los investigadores mantienen activa la búsqueda de la tercera acusada.

La principal acusada sigue prófuga.

La principal acusada sigue prófuga.

La investigación por el crimen de Merlín Díaz atraviesa una etapa de definiciones, aunque el avance hacia el juicio oral permanece demorado mientras continúa la búsqueda de la principal prófuga del caso, a seis meses del tragico hecho ocurrido en Ingeniero Budge.

Según pudo averiguar La Unión de fuentes judiciales, la fiscalía pedirá el pedido de elevación a juicio respecto de las dos mujeres que permanecen detenidas por el homicidio durante los próximos días. Sin embargo, la causa sigue abierta por la falta de captura de la tercera imputada.

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Se trata de la mujer de la comunidad gitana que permanece prófuga desde el inicio de la investigación y sobre quien continúa vigente un pedido de captura nacional e internacional.

Para los investigadores, su detención es una de las prioridades del expediente, ya que está señalada como una de las principales partícipes del crimen y su declaración podría ser determinante para terminar de reconstruir cómo se planificó y ejecutó el asesinato.

Merlín Díaz, la víctima de las gitanas.

Merlín Díaz, la víctima de las gitanas.

La búsqueda de la prófuga por la estafa

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que siguen realizándose distintas medidas para establecer el paradero de la mujer prófuga, cuyo rastro se perdió tras el crimen.

La demora en el requerimiento de elevación a juicio responde a la intención de la fiscalía de avanzar con la captura de la tercera acusada antes de cerrar la etapa de instrucción.

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