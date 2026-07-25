La diputada Natalia Zaracho terminó la secundaria con el Plan Fines junto a vecinos de Lomas de Zamora

"A todos los que no pudieron terminar les recomiendo que se acerquen al Fines", escribió.

La diputada Natalia Zaracho terminó la secundaria por el Plan Fines junto a vecinos de Lomas.

La diputada nacional Natalia Zaracho anunció que finalizó sus estudios secundarios a través del Plan FinEs junto a vecinos de Lomas de Zamora , en una experiencia que definió como un logro colectivo y que compartió con un mensaje de profundo agradecimiento a quienes la acompañaron en el camino.

"Hoy con un grupo de vecinos de Lomas terminamos la secundaria para adultos. El famoso “Plan Fines”, un programa que nos dió otra oportunidad a miles de argentinos", compartió en sus redes sociales. La dirigente recordó que dejó la escuela a los 13 años para salir a trabajar y que, años después, pudo volver a estudiar hasta completar la secundaria a través del Plan FinEs, una propuesta educativa que acompaña a jóvenes y adultos en el desafío de finalizar sus estudios.

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En su mensaje, Zaracho agradeció especialmente a sus profesores, a sus compañeros y a los vecinos de Lomas de Zamora que compartieron con ella este proceso. También destacó el acompañamiento de los barrios y el rol del Plan FinEs como una herramienta que permitió que miles de personas pudieran volver a estudiar y cumplir una meta pendiente.

“Agradezco a los profesores, al barrio y a este programa que fue lanzado en 2009”, fue parte del reconocimiento de la diputada, quien remarcó la importancia de sostener oportunidades de acceso a la educación. La noticia también recibió el reconocimiento del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín , quien felicitó a Zaracho a través de un comentario: “¡Felicitaciones Naty!”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Natalia Zaracho (@natalia_zaracho) Zaracho agradeció especialmente a sus profesores, a sus compañeros y a los vecinos de Lomas de Zamora del Plan Fines.

“Nunca es tarde”: el mensaje de Zaracho tras completar sus estudios en Lomas de Zamora

"A todos los que no pudieron terminar les recomiendo que se acerquen al Fines. Nunca es tarde y la vida da revancha siempre. Aguante la educación pública", invitó.

El Plan FinEs se convirtió en una alternativa para que jóvenes y adultos puedan completar sus estudios primarios o secundarios. Zaracho cuestionó el desfinanciamiento del programa por parte del Estado nacional y señaló que continúa siendo sostenido por la Provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones.

La historia de la diputada tuvo una amplia repercusión por su recorrido personal y por el valor simbólico de haber alcanzado este objetivo junto a vecinos de Lomas de Zamora, compartiendo una experiencia educativa basada en el esfuerzo, la comunidad y la posibilidad de volver a empezar.