sábado 25 de julio de 2026
Escribinos
25 de julio de 2026
Vintage.

Salió a la luz qué pasó realmente entre Mónica Farro y Marcelo Tinelli

Mónica Farro fue consultada sobre un viejo romance con Marcelo Tinelli y tuvo elogiosas palabras sobre el vínculo el conductor.

Marcelo Tinelli y Mónica Farro.&nbsp;

Marcelo Tinelli y Mónica Farro. 

En El Ejército de la Mañana, en Bondi Live, Pepe Ochoa le comentó que, cada vez que se habla de ella, su nombre vuelve a aparecer ligado al de Marcelo Tinelli.

Lee además
Marcelo Tinelli y su hija Juana. 
Sin vueltas.

La reacción de Tinelli por el hecho de violencia de género que sufrió Juana
La exsuegra de Juana Tinelli dio detalles de lo ocurrido.
Su versión.

La mamá del ex de Juana Tinelli contó lo que pasó en el boliche

Mónica Farro eligió responder con cautela y destacó la buena relación que mantiene con el conductor. “Es una muy buena relación”, aseguró”.

La buena onda de Mónica Farro y Marcelo Tinelli

Luego explicó cómo fue el trato que siempre recibió de Marcelo Tinelli durante los años en los que trabajó junto a él: “Él siempre fue muy amoroso conmigo, pero yo creo que con todas también, si te contratan para trabajar…”.

Sin embargo, la conversación cambió de rumbo cuando Santiago Riva Roy aseguró tener información sobre un supuesto romance entre ambos.

Marcelo Tinelli y Monica Farro.

Marcelo Tinelli y Monica Farro.

“Yo tengo confirmado, así como estuvo con Karina Jelinek en 2014, 2015, incluso llegó a salir en el baúl de un auto, también sé que estuvo con vos”, contó.

A pesar del misterio, la artista que recordó su romance con Juan Román Riquelme no escatimó elogios hacia el conductor y destacó el vínculo que conserva con él hasta el día de hoy: “Es una buena persona, muy amable como ser humano”.

Temas
Seguí leyendo

La reacción de Tinelli por el hecho de violencia de género que sufrió Juana

La mamá del ex de Juana Tinelli contó lo que pasó en el boliche

Qué dice la denuncia de Juana Tinelli contra su ex por violencia de género

Trueno, uno de primeros artistas en los Billboard Latinos 2026

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El conductor Ángel De Brito se despachó contra Telefe. 
Se pudrió todo.

Por qué estalló la guerra entre Ángel de Brito, Gran Hermano y Telefe

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gustavo Álvarez encontró club tras su salida de San Lorenzo.
Un gran desafío.

Con la Libertadores en la mira, Álvarez asume en un grande de Sudamérica