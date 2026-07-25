Salió a la luz qué pasó realmente entre Mónica Farro y Marcelo Tinelli

Mónica Farro volvió a quedar en el centro de la escena después de hablar sobre los rumores del romance que tuvo hace años con Marcelo Tinelli. La vedette uruguaya también se refirió al vínculo actual que mantiene con el conductor.

En El Ejército de la Mañana, en Bondi Live, Pepe Ochoa le comentó que, cada vez que se habla de ella, su nombre vuelve a aparecer ligado al de Marcelo Tinelli.

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Mónica Farro eligió responder con cautela y destacó la buena relación que mantiene con el conductor. “Es una muy buena relación”, aseguró”.

Luego explicó cómo fue el trato que siempre recibió de Marcelo Tinelli durante los años en los que trabajó junto a él: “Él siempre fue muy amoroso conmigo, pero yo creo que con todas también, si te contratan para trabajar…”.

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Sin embargo, la conversación cambió de rumbo cuando Santiago Riva Roy aseguró tener información sobre un supuesto romance entre ambos.

Marcelo Tinelli y Monica Farro.

“Yo tengo confirmado, así como estuvo con Karina Jelinek en 2014, 2015, incluso llegó a salir en el baúl de un auto, también sé que estuvo con vos”, contó.

A pesar del misterio, la artista que recordó su romance con Juan Román Riquelme no escatimó elogios hacia el conductor y destacó el vínculo que conserva con él hasta el día de hoy: “Es una buena persona, muy amable como ser humano”.