sábado 13 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
Sin vueltas.

La reacción de Marcelo Tinelli por el hecho de violencia de género que sufrió Juana

Juana Tinelli denunció a su expareja por violencia de género en un hecho ocurrido en un boliche de la Costanera. Qué dijo Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli y su hija Juana.&nbsp;

Marcelo Tinelli y su hija Juana. 

En el programa de Sergio Lapegüe, en América TV, Paula Varela contó que se comunicó con Marcelo Tinelli para saber más detalles sobre lo sucedido.

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Juana Tinelli denunció a su ex por violencia de género

"Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: 'Me enteré por vos'. Yo le envié la denuncia cuando me dice que no sabía nada", comenzó diciendo la panelista.

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De inmediato, Paula Varela mencionó que, en medio de un enorme desconcierto por el estado de la joven, el conductor logró contactar a su hija. "Hablé con Juana y me acaba de contestar que está bien", fue la respuesta del animador a la periodista.

Marcelo Tinelli está en los Estados Unidos en la cobertura del Mundial 2026, en el regreso a su viejo oficio de periodista deportivo, siguiendo a la Selección Argentina.

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La hija de Marcelo Tinelli denunció a su ex.

La hija de Marcelo Tinelli denunció a su ex.

La denuncia de Juana Tinelli

De acuerdo con la primera información que circuló, el hecho sucedió a las 5:20, dentro del establecimiento "Costa 7070", ubicado en la Av. Costanera Rafael Obligado 7070, en la zona de Costanera Norte.

El parte policial indica que la joven denunció que su ex novio le habría dado un golpe en la cara, pero efectivos indican que no presentaba una lesión visible. El personal de seguridad del establecimiento buscó al acusado, pero no logró encontrarlo.

La Policía de la Ciudad y SAME se presentaron en el lugar, pero la modelo se negó a ser revisada por los médicos y se fue del lugar por sus propios medios.

Un empleado de seguridad del establecimiento presenció la discusión, pero no el momento del golpe, indicaron fuentes consultadas. Había cámaras en el lugar.

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