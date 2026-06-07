Por qué motivo se separaron Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli había confirmado hace poco más de un mes que estaba empezando una relación con Rossana Almeyda, una modelo amiga de Pampita . Sin embargo, el romance llegó a su fin y el conductor optó por dar una singular explicación.

De todos modos, parece que el romance se terminó rápidamente y el popular conductor está nuevamente soltero según lo confirmaron en LAM.

"Decidieron separarse por un proyecto que tiene él ahora. Prefirieron distanciarse, que él viaje soltero porque se va a ausentar mucho tiempo del país", explicó Pepe Ochoa en LAM.

Marcelo Tinelli está próximo a irse al Mundial 2026 y parece que con Rossana Almeyda entienden que una relación a distancia no funcionaría, a pesar de que sólo estaría un mes fuera del país.

"Prefirieron distanciarse, que él viaje soltero porque se va a ausentar mucho tiempo del país", reveló Pepe Ochoa en el ciclo de las noches de América TV.

Marcelo Tinelli llegará al streaming. Marcelo Tinelli, separado.

Pepe Ochoa contó que le escribió a Marcelo Tinelli, preguntándole si se había separado y la respuesta del conductor le llamó la atención. "ja ja ja", escribió solamente y sin dar detalles.

Además, Marcelo Tinelli acaba de separarse de Milett Figueroa, una relación larga y con un final un poco escandaloso y con versiones cruzadas. Incluso, la modelo dio a atender que el conductor le habría sido infiel, aunque no involucró a Rossana Almeyda.