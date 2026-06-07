Por qué motivo se separaron Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli había confirmado hace poco más de un mes que estaba empezando una relación con Rossana Almeyda, una modelo amiga de Pampita. Sin embargo, el romance llegó a su fin y el conductor optó por dar una singular explicación.
Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda blanquearon su relación hace poco más de un mes, pero el romance llegó inesperadamente a su fin.
Marcelo Tinelli había confirmado hace poco más de un mes que estaba empezando una relación con Rossana Almeyda, una modelo amiga de Pampita. Sin embargo, el romance llegó a su fin y el conductor optó por dar una singular explicación.
De todos modos, parece que el romance se terminó rápidamente y el popular conductor está nuevamente soltero según lo confirmaron en LAM.
"Decidieron separarse por un proyecto que tiene él ahora. Prefirieron distanciarse, que él viaje soltero porque se va a ausentar mucho tiempo del país", explicó Pepe Ochoa en LAM.
Marcelo Tinelli está próximo a irse al Mundial 2026 y parece que con Rossana Almeyda entienden que una relación a distancia no funcionaría, a pesar de que sólo estaría un mes fuera del país.
"Prefirieron distanciarse, que él viaje soltero porque se va a ausentar mucho tiempo del país", reveló Pepe Ochoa en el ciclo de las noches de América TV.
Pepe Ochoa contó que le escribió a Marcelo Tinelli, preguntándole si se había separado y la respuesta del conductor le llamó la atención. "ja ja ja", escribió solamente y sin dar detalles.
Además, Marcelo Tinelli acaba de separarse de Milett Figueroa, una relación larga y con un final un poco escandaloso y con versiones cruzadas. Incluso, la modelo dio a atender que el conductor le habría sido infiel, aunque no involucró a Rossana Almeyda.