Una empresa de Lomas canceló los traslados a los recitales de Rosalía tras la polémica

La polémica que rodea a Rosalía tras la final del Mundial 2026 ya comenzó a tener impacto en la zona sur del conurbano. Una empresa de transporte privado de Lomas de Zamora canceló las cuatro combis que tenía previstas para trasladar pasajeros a los recitales que la artista española brindará en agosto en el Movistar Arena.

La decisión fue comunicada a través de un flyer difundido en sus redes sociales, donde informó que quedaban suspendidos los traslados para todas las fechas. Desde Otto Traslados explicaron a Diario La Unión que la medida se tomó luego de recibir una gran cantidad de consultas: "No estábamos enterados de lo sucedido con Rosalía hasta que comenzaron a llovernos comentarios en redes y pedidos de devolución por WhatsApp. Al investigar lo que había hecho, tomamos la decisión de reembolsar los traslados a quienes lo habían solicitado y, junto con el equipo, resolvimos cancelar el servicio para todas las fechas", explicaron.

Y señalaron que se comunicaron con todos los pasajeros que ya habían abonado el viaje para devolverles el dinero y explicarles la situación. "Teníamos dos vehículos por fecha con más del 50% de ocupación. Podría decirse que gracias a los comentarios y mensajes nos enteramos de la situación y tomamos la decisión de cancelar el traslado", agregaron.

La caída de pasajeros se produjo después de que Rosalía quedara envuelta en una fuerte controversia por compartir en sus redes sociales un video de Mia Khalifa celebrando la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026. Frente a la repercusión, la cantante eliminó la publicación y publicó un mensaje de disculpas en Instagram junto a una imagen de la bandera argentina. "Le di compartir porque sonaba 'La perla', ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió.

Qué pasa con las entradas

Mientras tanto, muchos fanáticos intentaron devolver las entradas para los recitales de Rosalía. Sin embargo, como los espectáculos siguen confirmados, la ticketera mantiene su política habitual de reembolsos y comenzó a responder las consultas con un comunicado estándar.

Quienes realizaron la compra de manera online cuentan con los derechos previstos por la Ley de Defensa del Consumidor para las contrataciones a distancia. Entre ellos figura el derecho de arrepentimiento, que permite solicitar la devolución del dinero dentro de los plazos establecidos por la normativa y mediante el mismo medio de pago utilizado en la compra.

Las disculpas de Rosalía.

Del "traslado cancelado" a la "Promo Perla"

Tras anunciar la cancelación de los viajes para Rosalía, la empresa lomense redireccionó su oferta hacia otro recital. En las últimas horas comenzó a promocionar la "Promo Perla" para los shows de María Becerra previstos para noviembre en el Movistar Arena. La propuesta permite reservar ahora el traslado ida y vuelta por $20.000, congelando ese valor para cualquiera de las fechas anunciadas.

La promoción también hace referencia al reciente paso de María Becerra por España, donde la cantante se presentó con una bandera argentina sobre el escenario, un gesto que fue ampliamente celebrado por sus seguidores y que contrasta con la controversia que atraviesa actualmente Rosalía.