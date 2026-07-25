Federico Otermín y Juan Pablo García firmaron un convenio turístico en Dolores: los beneficios

El intendente de Lomas de Zamora , Federico Otermín , celebró un Convenio de Promoción y Cortesía junto al intendente de Dolores , Juan Pablo García , a través del cual habrá un importante descuento en la entrada al Parque Termal de Dolores para vecinos y vecinas del distrito. El acuerdo promueve una agenda de trabajo conjunto, reciprocidad e integración institucional entre ambas administraciones.

El beneficio alcanza al titular y a su grupo familiar o acompañantes, quienes podrán acceder a la tarifa diferencial acreditando su residencia en el partido de Lomas de Zamora mediante la presentación del DNI al momento del ingreso al complejo.

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"Estamos en Dolores junto con el intendente Juan Pablo García, un amigo y alguien que admiramos muchísimo como parte de esta renovación de dirigentes jóvenes con tanto amor por su pueblo y su comunidad. Firmamos un convenio entre el Municipio de Dolores y el Gobierno de la Comunidad de Lomas para que nuestros vecinos y vecinas puedan hacerse una escapadita a las Termas con un descuento muy importante", destacó Federico Otermín .

En ese sentido, el jefe comunal ponderó la cercanía del destino y la importancia de facilitar el acceso al descanso : "Nos entusiasma mucho que las familias de Lomas sean felices, la pasen bien y puedan disfrutar de estas Termas que son realmente maravillosas".

Claves del convenio entre Lomas de Zamora y Dolores

Habrá 30% de descuento directo: aplicable sobre la tarifa de acceso al Parque Termal de Dolores para el titular con domicilio en Lomas de Zamora y hasta tres acompañantes (4 integrantes en total).

Cero costo fiscal para ambos Municipios: el acuerdo de reciprocidad fue diseñado de manera eficiente y no implica ninguna erogación presupuestaria ni costo económico para la administración municipal. La gestión técnica y el control del beneficio se realizarán coordinadamente con la Secretaría de Turismo de Dolores.

Reciprocidad e intercambio: establece un marco para la difusión mutua de actividades culturales, turísticas y comunitarias, abriendo la puerta a que futuras iniciativas del Municipio de Lomas de Zamora sean promocionadas en la ciudad de Dolores.