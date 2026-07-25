Federico Otermín y Juan Pablo García firmaron un convenio turístico en Dolores: los beneficios

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, celebró un Convenio de Promoción y Cortesía junto al intendente de Dolores, Juan Pablo García, a través del cual habrá un importante descuento en la entrada al Parque Termal de Dolores para vecinos y vecinas del distrito. El acuerdo promueve una agenda de trabajo conjunto, reciprocidad e integración institucional entre ambas administraciones.
El beneficio alcanza al titular y a su grupo familiar o acompañantes, quienes podrán acceder a la tarifa diferencial acreditando su residencia en el partido de Lomas de Zamora mediante la presentación del DNI al momento del ingreso al complejo.
"Estamos en Dolores junto con el intendente Juan Pablo García, un amigo y alguien que admiramos muchísimo como parte de esta renovación de dirigentes jóvenes con tanto amor por su pueblo y su comunidad. Firmamos un convenio entre el Municipio de Dolores y el Gobierno de la Comunidad de Lomas para que nuestros vecinos y vecinas puedan hacerse una escapadita a las Termas con un descuento muy importante", destacó Federico Otermín.
Federico Otermín y Juan Pablo García firmaron un convenio turístico en Dolores.
En ese sentido, el jefe comunal ponderó la cercanía del destino y la importancia de facilitar el acceso al descanso: "Nos entusiasma mucho que las familias de Lomas sean felices, la pasen bien y puedan disfrutar de estas Termas que son realmente maravillosas".
Claves del convenio entre Lomas de Zamora y Dolores
Habrá 30% de descuento directo: aplicable sobre la tarifa de acceso al Parque Termal de Dolores para el titular con domicilio en Lomas de Zamora y hasta tres acompañantes (4 integrantes en total).
Cero costo fiscal para ambos Municipios: el acuerdo de reciprocidad fue diseñado de manera eficiente y no implica ninguna erogación presupuestaria ni costo económico para la administración municipal. La gestión técnica y el control del beneficio se realizarán coordinadamente con la Secretaría de Turismo de Dolores.
Reciprocidad e intercambio: establece un marco para la difusión mutua de actividades culturales, turísticas y comunitarias, abriendo la puerta a que futuras iniciativas del Municipio de Lomas de Zamora sean promocionadas en la ciudad de Dolores.
Federico Otermín y Juan Pablo García firmaron un convenio turístico en Dolores.