sábado 25 de julio de 2026
Escribinos
25 de julio de 2026
Cómo sigue.

Temperley: las serias lesiones que sufrió el motociclista que chocó con un colectivo

Se conocieron detalles sobre el estado de salud del joven que protagonizó un choque contra un colectivo de la línea 266 en Temperley.

El motociclista chocó con un colectivo de la línea 266.

El motociclista chocó con un colectivo de la línea 266.

El accidente ocurrió en la esquina de la avenida Eva Perón y la calle Calderón de la Barca. Un joven circulaba a bordo de una moto y protagonizó una fuerte colisión contra un colectivo, quedando atrapado debajo de la unidad.

Lee además
El principal acusado sigue prófugo.
Piden ayuda.

La campaña de las víctimas de la concesionaria V-lion para encontrar al prófugo: "Ayudá a que la Justicia..."
Campañas solidarias de Lomas de Zamora por el Día de la Niñez
Sumate a colaborar.

Tres campañas solidarias buscan que nadie se quede sin regalo en el Día de la Niñez

En el lugar hubo un amplio operativo con la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía Bonaerense.

La salud del motociclista tras el choque

El operativo para rescatar y asistir al motociclista en Temperley.

El operativo para rescatar y asistir al motociclista en Temperley.

Según pudo averiguar La Unión, el conductor de la moto era un joven de 25 años que trabajaba en el cuerpo de Infantería de La Matanza. Al momento del choque, estaba yendo a trabajar.

El motociclista terminó con una fractura en el brazo izquierdo, ya que el mismo había quedado bajo las ruedas traseras del colectivo. Además, presentaba un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento.

Además, se confirmó que el joven de la moto llevaba el casco puesto al momento del accidente. No obstante, eso no impidió que sufriera lesiones serias.

Luego de que los Bomberos de Lomas rescataran al joven, la ambulancia de Emergencias Lomas lo trasladó de urgencia al Hospital Gandulfo, donde permanece internado, según pudo saber este medio.

Temas
Seguí leyendo

La campaña de las víctimas de la concesionaria V-lion para encontrar al prófugo: "Ayudá a que la Justicia..."

Tres campañas solidarias buscan que nadie se quede sin regalo en el Día de la Niñez

Temperley: un motociclista quedó atrapado debajo de un colectivo tras un fuerte choque

El dueño de la concesionaria sigue prófugo y las víctimas creen que escapó a Paraguay

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La próxima semana habrá nuevos espectáculos en Lomas.
Diversión.

Abuelos y nietos de Lomas disfrutan de shows gratuitos en centros de jubilados

Las más leídas

Te Puede Interesar

El principal acusado sigue prófugo.
Piden ayuda.

La campaña de las víctimas de la concesionaria V-lion para encontrar al prófugo: "Ayudá a que la Justicia..."