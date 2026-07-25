Temperley: las serias lesiones que sufrió el motociclista que chocó con un colectivo

El motociclista chocó con un colectivo de la línea 266.

Se conocieron detalles del estado de salud y las lesiones que sufrió el motociclista que chocó con un colectivo de la línea 266 el viernes por la mañana en la localidad de Temperley .

El accidente ocurrió en la esquina de la avenida Eva Perón y la calle Calderón de la Barca . Un joven circulaba a bordo de una moto y protagonizó una fuerte colisión contra un colectivo, quedando atrapado debajo de la unidad.

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En el lugar hubo un amplio operativo con la intervención de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora , una ambulancia del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía Bonaerense .

Según pudo averiguar La Unión , el conductor de la moto era un joven de 25 años que trabajaba en el cuerpo de Infantería de La Matanza . Al momento del choque, estaba yendo a trabajar.

El operativo para rescatar y asistir al motociclista en Temperley.

El motociclista terminó con una fractura en el brazo izquierdo, ya que el mismo había quedado bajo las ruedas traseras del colectivo. Además, presentaba un traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento.

Además, se confirmó que el joven de la moto llevaba el casco puesto al momento del accidente. No obstante, eso no impidió que sufriera lesiones serias.

Luego de que los Bomberos de Lomas rescataran al joven, la ambulancia de Emergencias Lomas lo trasladó de urgencia al Hospital Gandulfo, donde permanece internado, según pudo saber este medio.