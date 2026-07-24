Temen que el dueño de la concesionaria V-lion de Temperley haya escapado a Paraguay

La búsqueda de Hernán Velardo , dueño de la concesionaria V-Lion Automotores de Temperley y señalado como el principal acusado en la causa por múltiples estafas , sumó una nueva hipótesis entre los damnificados: que podría haberse fugado a Paraguay .

Según contaron varias víctimas a La Unión , el empresario tenía frecuentes viajes al país vecino y, antes de las detenciones de los dos primeros acusados en la investigación, habría manifestado su intención de regresar allí.

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Yamila, una de las denunciantes que convocó a todos los afectados a reclamar justicia en una sola causa, se sumó a esta teoría y fue más allá: pidió la colaboración de la ciudadanía paraguaya para atrpar al prófugo.

"Existe la posibilidad de que se haya trasladado a Paraguay. Si vivís en Paraguay o tenés familiares, amigos o conocidos allí, por favor compartí esta publicación para que llegue a la mayor cantidad de personas posible", pidió en sus redes sociales.

La concesionaria V-lion de Temperley.

La teoría de la fuga a Paraguay

Luego de los operativos que terminaron con la captura de dos exintegrantes de la firma investigada, los denunciantes aseguran que Velardo "desapareció" y que desde entonces desconocen completamente dónde se encuentra.

Para los damnificados, esa coincidencia temporal alimentó la sospecha de que el empresario pudo haber tomado la decisión de abandonar el país antes de quedar a disposición de la Justicia.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que Velardo se encuentre en Paraguay ni de que haya cruzado la frontera. Mientras tanto, sigue vigente su búsqueda, como una pieza clave para avanzar en el expediente.

Los directivos de la concesionaria detenidos

En paralelo, el Juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora rechazó recientemente los pedidos de excarcelación de Hernán De Campo y Lucas Della Vedoba, quienes permanecerán detenidos mientras avanza la causa.

Entre los argumentos del juez pesó especialmente el hecho de que ambos permanecieron prófugos durante diez meses, una circunstancia que, según la resolución, evidenciaba un riesgo concreto de fuga si recuperaban la libertad.