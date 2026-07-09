Temperley: le ofrecieron trabajo, le exigieron pagar un carnet y terminó siendo una estafa

La víctima de la estafa compartió las capturas de los chats.

Una nueva modalidad de presunta estafa laboral volvió a quedar expuesta en redes sociales a través de una serie de capturas de mensajes de WhatsApp en los que una vecina de Temperley fue contactada con la promesa de ser incorporada de manera inmediata a una empresa de catering.

Según la publicación compartida por la víctima, el primer contacto se realizó desde el número +54 9 11 2569-6836 , identificado con el usuario "rodrigopedeozo" . En la conversación, el interlocutor manifestó que la empresa, identificada como "Food y Drik Catering" , se encontraba buscando ayudantes de cocina para trabajar en Benavídez.

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Luego de consultar si el postulante contaba con el carnet de manipulación de alimentos, y tras recibir una respuesta negativa, el supuesto reclutador aseguró que ese requisito era indispensable para ingresar a trabajar y le indicó que podía tramitarlo de manera urgente.

En los mensajes, el presunto representante de la empresa incluso afirmó que el postulante podría presentarse al día siguiente a las 7 de la mañana para comenzar a trabajar, siempre y cuando obtuviera el certificado. Además, le solicitó que enviara el PDF del carnet para incorporarlo a su legajo y reservarle uniforme y calzado.

La modalidad de estafa

Posteriormente, el contacto facilitó un correo electrónico, una ubicación en Benavídez y una dirección física, indicando que el trámite debía realizarse con urgencia porque la empresa necesitaba ese documento para formalizar la contratación.

De acuerdo con las capturas, la víctima realizó dos transferencias de dinero vinculadas al supuesto trámite. Sin embargo, con el correr de las horas advirtió que se trataba de una maniobra fraudulenta destinada a obtener dinero de personas que buscan empleo.

La modalidad coincide con otras denuncias registradas en los últimos meses, en las que falsos reclutadores publican u ofrecen puestos laborales y luego exigen el pago de supuestos cursos, certificados, uniformes o exámenes médicos antes del ingreso.

La bronca de la víctima de la estafa

Tras hacer pública la situación, la víctima expresó su indignación y decidió compartir el número utilizado por los estafadores para evitar que otras personas caigan en la misma maniobra.

"Hdp hay en todos lados. Si les llegan a mandar mensaje de este número, ya saben. Se abusan de la gente que necesita trabajo", escribió al difundir las capturas de la conversación.

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier oferta laboral que solicite pagos anticipados para iniciar una relación de trabajo y verificar siempre la identidad de la empresa a través de sus canales oficiales antes de realizar cualquier transferencia de dinero.