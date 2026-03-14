sábado 14 de marzo de 2026
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14 de marzo de 2026
Dolor.

La drástica decisión de la familia de la peluquera de Budge víctima de las gitanas estafadoras

La Justicia busca a dos estafadoras que siguen prófugas luego del tragico hecho. Mientras tanto, la familia de la víctima tomó una dolorosa decisión.

Merlín Díaz

La familia de Merlín Díaz, la peluquera de Ingeniero Budge que se quitó la vida tras ser estafada por un grupo de gitanas que le robó los ahorros de toda su vida, tomó una drástica decisión luego de la tragedia.

"Ya sacamos las cosas de la peluquería para venderlas y poder pagar el alquiler", contó Alexander, el hermano de la joven, en diálogo con La Unión, mientras sigue la investigación, en busca de las acusadas que siguen prófugas.

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Las otras estafadoras siguen sin aparecer. Luego de que el caso se hiciera público, más personas se animaron a contar que habían sido engañadas con el "cuento del tío" de las mismas mujeres.

estafa gitanas
Las gitanas acusadas de la estafa en Budge quedaron filmadas.

Las gitanas acusadas de la estafa en Budge quedaron filmadas.

La estafa de las gitanas

Merlín Díaz, de 30 años, quien tenía una peluquería en Capitán Giachino y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado, las tres gitanas entraron al local y empezaron a conversar con ella mientras se atendían.

Según la denuncua, las tres mujeres lograron convencer a Merlín de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara su ahorros en efectivo, un total de $14 millones con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

Todo era claramente una estafa. De hecho, el marido de Merlín se lo advirtió, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Posteriormente, se quitó la vida.

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