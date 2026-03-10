El audio de las gitanas que estafaron a la peluquera de Lomas de Zamora: "Es tu problema"

El caso de la peluquera de Ingeniero Budge que se suicidó tras haber sido estafada por tres gitana s conmocionó a Lomas de Zamora . En las últimas horas, se conoció un audio que le mandó una de las acusadas antes que se quitara la vida.

Merlín Díaz , la víctima de la estafa , se había dado cuenta del engaño de las gitanas. Le habían robado 14 millones de pesos para luego desaparecer con el dinero. Desesperada, les mandó varios mensajes rogándoles que le devolvieran la plata, pero no le respondían.

Polémico. Eximen de prisión a una de las gitanas, pero confirman que hay más víctimas

Conmoción. Trágica estafa en Lomas: le robaron sus ahorros para una "limpieza espiritual" y se suicidó

La peluquera les avisó que iba a quitarse la vida si no le regresaban el dinero. Les mandói un video en el que mostraba que estaba por tomarse una botella de ácido muriático. “Si no vienen, van a cargar con mi vida” , les dijo. En ese momento, una de las gitanas se animó a contestarle con una respuesta despreciable.

“Me extraña que por tan poca cosa querés hacer eso. Es tu problema. Me extraña, eh… No te pongas así, porque lo que estás haciendo… Dios te va a castigar si no te sacás esas palabras de la boca”, decía la acusada en un audio de WhatsApp, y agregó: “Yo te voy a llevar la plata, no seas pel...” .

Por desgracia, Merlín decidió beber el líquido y terminó muriendo poco después. Su pareja la encontró agonizando e intentó llevarla al hospital, pero ya era tarde. No pudieron salvarla.

Las tres gitanas, identificadas como Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich, continúan prófugas y están siendo buscadas por la Policía.

La estafa mortal de las gitanas

gitanas Las gitanas que estafaron a la peluquera en Lomas de Zamora.

Las tres mujeres lograron convencer a Merlín de que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” para que su negocio no prosperara. Ellas se ofrecieron a hacerle una “limpieza espiritual” para romper ese presunto maleficio y que le empiece a ir bien.

Cinco días después, las gitanas le pidieron que les entregara sus ahorros en efectivo, un total de $14 millones, con la excusa de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con esa supuesta maldición. Le prometieron que después de esa limpieza, le iban a devolver los billetes.

El marido de Merlín le advirtió que se trataba de una estafa, pero ella cayó en el engaño y accedió a darles toda la plata. Fue el principio de la tragedia. Las horas pasaban y la peluquera no tenía respuesta de las gitanas. Al darse cuenta de la estafa y sin poder recuperar el dinero, decidió quitarse la vida.