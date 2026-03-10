La Joaqui y el Chino Leunis quedaron eliminados de Masterchef Celebrity

martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026
Hasta pronto.

La Joaqui y el Chino Leunis quedaron eliminados a un paso de la semana final de Masterchef Celebrity. Restan solo ocho participantes en juego.

Se vivió una noche muy especial en Masterchef Celebrity, con la doble eliminación de La Joaqui y el Chino Leunis. Luego de probar los cinco lomos Wellington que hicieron los participantes, el jurado del certamen de Telefe tomó una decisión.

Antes de revelar la decisión, Germán Martitegui expresó: “Quiero empezar por felicitarlos a los cinco, quiero que hoy estén contentos con lo que hicieron porque realmente fue muy difícil y fueron 5 lomos Wellington muy profesionales”. Y Wanda Nara agregó: “Se nota que son 5 profesionales que hasta el último minuto dieron lo mejor”.

En ese momento, llaman primero a Emilia Attias y el Turco Husaín, y Donato de Santis les confirmó que los dos serán parte de la semana final de Masterchef Celebrity.

Luego, Damián Betular hizo pasar al frente a La Joaqui, el Chino Leunis y la Reini. “El cocinero o la cocinera que sigue en carrera y se mete en la última semana de Masterchef Celebrity, camino a la final, es… la Reini”, confirmó el jurado.

“Para nosotros es muy lindo, al alma y al corazón, que hayan honrado algo que nosotros amamos tanto hacer todos los días. Dos número 1. A mí no me quedan más que palabras de agradecimiento, cómo han disfrutado toda la competencia. Es un sabor amargo quedarse acá, sí lo es, pero se llevan un montón. Los queremos mucho, esperamos verlos en la final para compartirla juntos. Muchas gracias a los dos”, expresó Damián.

Donato comentó que desde que empezó el programa y para toda la vida los va a unir la pasión por la cocina y compartió unas palabras con cada uno de los participantes. A lo que Germán Martitegui se sumó a las palabras de admiración a las dos figuras y Wanda los siguió.

