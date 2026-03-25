Ley de Glaciares: se realiza la primera audiencia en medio de protestas

Diputados realizó este miércoles una tensa primera audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares.

La Cámara de Diputados realizó este miércoles una tensa primera audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares, en la que se pudieron escuchar duros discursos contra la minería, con excepción del ministro de Producción de San Juan quien defendió la iniciativa sancionada por el Senado .

La audiencia comenzó a las 10 bajo la conducción de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz. Para el mediodía, ya comenzaron las denuncias de oposición: de los 100 mil inscriptos en todo el país para esta "audiencia pública", quieren dejar hablar a 81.

La reunión, con el Congreso vallado y la custodia de Gendarmería, se efectuó en medio de una fuerte tensión en donde por tramos se suceden protestas de algunos de oradores y de diputados opositores , donde los expositores a favor de la minería son abucheados y se los interrumpen.

De 100.000 inscriptos, quieren dejar hablar a solo 81. Están dejando afuera al 99,9% de los argentinos que se anotaron para manifestarse por la Ley de Glaciares. Ni siquiera los dejan entrar: GENDARMERÍA valló el Congreso. Abrieron una audiencia, dictaron un reglamento, te… pic.twitter.com/HduiThTMVM

“Fuera la minería, fuera la minería”, gritan los oradores que esperan sentados en la sala del Anexo C. También hubo un momento de tensión entre los diputados Sebastián Pareja y Mario “Paco” Manrique, por el desarrollo de la sesión y las quejas opositores por la limitaciòn de oradores.

Qué dijeron en la audiencia por la Ley de Glaciares en Diputados

El primer orador fue Marcelo Alberto Arteaga, de Chubut, quien señaló: “Los únicos dos arroyos que quedan están contaminados. En Las Heras se fue el petróleo y no quedó nada”.

Con un enfático discurso contra la reforma de la ley de Glaciares, Arteaga dijo: “Tenemos basurales y un campamento. Cerquita están las mineras. Nadie del pueblo trabaja en las mineras. El pueblo los mira y los va a juzgar. Hoy el litro de agua cuesta más que el combustible. en mi pueblo, de 7 días cuatro tenemos agua”.

En contraposición, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, hizo una fuerte defensa de la minería y señaló: “Nadie mejor nosotros estamos comprometidos con la defensa del agua”.

“La minería resulta indispensable para nuestra provincia, genera empleos que son locales y tiene la posibilidad de desarrollar a otras actividades. Esa falsa dicotomía entre el falso uso del agua y la noble minería. Sólo 0,50 del agua se consume para la minería”, agregó.

Fuerte rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares

Otra de las oradores que hizo una fuerte defensa de la actual ley de Glaciares fue Marta Maffei, exdiputada de la Coalición Cívica y gremialista de la Carpa Blanca, que tuvo una activa participación en la sanción de esa ley. Esta ley no es conveniente y no respeta nada de la legislación vigente. La Constitución Nacional establece presupuestos mínimos para todo el país. Viola el convenio 169 de la OIT. Es regresivo en los términos de los tratando ambientales vigentes”.

“Tiene fachada de federalismo y logra discrecionalidad para que las provincias hagan cualquier cosa”, disparo Maffei.