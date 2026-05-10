Advierten que Javier Milei ya no tiene reelección asegurada: perdió casi 15 puntos

El analista político Facundo Nejamkis alertó hoy que el Gobierno de Javier Milei atraviesa un fuerte deterioro de imagen producto de una combinación entre errores políticos y el creciente malestar social por la economía, por lo que “ya no tiene la reelección asegurada” ya que perdió alrededor de 15 puntos.

Según señaló Nejamkis, la administración de Javier Milei dejó atrás el escenario de hegemonía electoral que parecía consolidarse a fines del año pasado y hoy enfrenta una competencia mucho más equilibrada con el peronismo.

El especialista analizó la decisión del Presidente de sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de las críticas y afirmó que las explicaciones racionales sobre la estrategia oficialista no terminan de cerrar. “La única explicación que tiene algo de racionalidad es la idea de ‘no me van a vencer, no me van a doblar el brazo’”, consignó en diálogo con Splendid AM 990.

En este sentido, consideró que detrás de la postura presidencial puede existir tanto una lógica política como una falta de experiencia en el ejercicio del poder. “Estamos hablando de un líder que puede haber tenido cualidades extraordinarias para llegar a la Presidencia en muy poco tiempo, pero que carece de antecedentes y experiencias en la construcción de liderazgo”, explicó.

De acuerdo a la visión de Nejamkis, Javier Milei apela una vez más a la confrontación porque fue el mecanismo que lo llevó al éxito político: “El Presidente llegó adonde llegó como un peleador, como un polarizador, alguien que se hace fuerte en la disputa y no en la negociación”. Además, comparó esa conducta con la dificultad que suelen tener los dirigentes exitosos para modificar sus métodos cuando cambia el contexto político.

Sin embargo, Nejamkis remarcó que el desgaste oficialista no puede atribuirse únicamente al denominado “riesgo Adorni”, sino que la principal preocupación social hoy pasa por la economía y por la percepción negativa sobre el futuro. “Un 60% de la sociedad argentina está disconforme con el funcionamiento del programa económico y además es escéptica respecto al futuro”, añadió.

El director de Opina Argentina subrayó que, de acuerdo con sus mediciones, el Gobierno de Javier Milei perdió alrededor de 15 puntos de imagen positiva desde enero. No obstante, aclaró que la situación no implica una crisis terminal. “El Gobierno mantiene una intención de voto cercana a los 35 puntos y eso le permite seguir competitivo”, señaló.

Aun así, advirtió que el panorama electoral cambió de manera significativa respecto de meses atrás: “A finales del año pasado parecía que la reelección estaba prácticamente asegurada. Hoy ese escenario ya no existe”.

La interna en el Gobierno de Javier Milei

El analista también observó que la pérdida de fortaleza política comienza a generar tensiones dentro del propio espacio oficialista y habilita mayores cuestionamientos desde sectores aliados. “Cuando te ven débil dentro de tu propio espacio se te empiezan a animar un poco más”, explicó, en referencia a las diferencias internas y al posicionamiento de dirigentes opositores.

“Hoy el Gobierno está en una elección peleada con el peronismo”, indicó, y destacó que ya no existe una demanda social tan fuerte por una alternativa completamente ajena a las fuerzas tradicionales, como sí ocurrió en 2023.