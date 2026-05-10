domingo 10 de mayo de 2026
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10 de mayo de 2026
¿Pega la vuelta?

Operativo retorno: Los Andes sueña con el regreso de Manuel Brondo

Manuel Brondo, pieza clave en el ascenso de Los Andes en el 2024, no tiene el rodaje necesario en Atlético Tucumán y desde la dirigencia buscan repatriarlo.

Los Andes sueña con el regreso de Manuel Brondo.

Los Andes sueña con el regreso de Manuel Brondo.

Manuel Brondo dejó una huella imborrable en Los Andes.

Manuel Brondo dejó una huella imborrable en Los Andes.

El mercado de pases en Lomas de Zamora empieza a moverse con un nombre que genera ilusión inmediata en el hincha de Los Andes: Manuel Brondo. El "Tanque", uno de los héroes del último ascenso, es el principal objetivo del Consejo de Fútbol para reforzar el ataque de cara al torneo Clausura 2026 de la Primera Nacional.

Tras su salida del club a fines de 2024, Brondo recaló en Atlético Tucumán buscando su chance en la máxima categoría. Sin embargo, el destino no fue el esperado. En lo que va del primer semestre de 2026, el delantero apenas sumó 96 minutos repartidos en 6 partidos, ingresando mayormente desde el banco de suplentes y sin haber podido gritar goles con la camiseta del Decano.

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Esta falta de continuidad es la llave que ilusiona a la dirigencia encabezada por Omar Plaini. Según pudo averiguar La Unión, ya hubo contactos formales con el entorno del jugador y con Argentinos Juniors (dueño de su pase) para sondear las condiciones de un nuevo préstamo.

Las chances reales de que Manuel Brondo vuelva a vestir la camiseta de Los Andes

De todos modos, por los pasillos del Eduardo Gallardón saben que la operación no será sencilla, dado que el deseo del futbolista es jugar en Primera División. Desde la dirigencia encabezada por Omar Plaini sueñan con repatriar a Brondo para que forme dupla en la delantera con Mauricio Asenjo. Es el sueño a cumplir. "Hablamos todo el tiempo con el entorno del jugador, nos mantenemos con un contacto fluido", confió el presidente de Los Andes.

brondo los andes
Manuel Brondo dejó una huella imborrable en Los Andes.

Manuel Brondo dejó una huella imborrable en Los Andes.

El factor emocional

Brondo dejó una huella imborrable en el Eduardo Gallardón. Sus goles decisivos en el Reducido 2024 contra Deportivo Armenio lo catapultaron al estatus de referente para la gente. "Manuel sabe que en Lomas es su casa y que aquí va a tener la titularidad que hoy le falta en Primera", confían desde las entrañas del club.

Aunque el deseo del jugador de recuperar protagonismo es real, la traba principal reside en lo económico y en la categoría. Brondo deberá decidir si rescinde anticipadamente su vínculo en Tucumán para bajar un peldaño y volver a pelear en la Primera Nacional.

Por ahora, es un sueño en marcha. Pero en Lomas saben que, si el "Tanque" decide pegar la vuelta, Los Andes recuperará no solo un goleador, sino un amuleto para el sueño del retorno a la Liga Profesional.

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