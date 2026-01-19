Se cayó el sueño para Los Andes: no vuelve Manuel Brondo, uno de los últimos goleadores Milrayitas

Los Andes continúa con la preparación con el horizonte puesto en el comienzo del torneo de la Primera Nacional . Con el primer amistoso disputado ante Atlanta , ahora el Milrayitas emprende el regreso hacia Lomas de Zamora para seguir con la pretemporada con nuevos ensayos en los próximos días.

Una de las obesesiones del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Lemos es la de contar con todos los refuerzos antes del comienzo del campeonato. La dirigencia del Milrayitas , en conjunto con el manager Ignacio Ruano y el entrenador buscan cerrar la llegada de tres jugadores más antes del debut ante Almirante Brown en el Eduardo Gallardón.

Con la reprogramación para el inicio del torneo pactado ahora para el 14 de febrero por parte de la AFA , ahora Los Andes cuenta con un tiempo mayor para terminar de delinear el plantel. Lo concreto es que hay un futbolista que no llegará y ahora habrá que buscar por otro lado.

Uno de los deseos de los hinchas de Los Andes era contar con la dupla Mauricio Asenjo- Manuel Brondo para el próximo campeonato. Sin embargo, el delantero que volvió a Argentinos Juniors no regresará al Milrayitas. El motivo por el cual no se dará su retorno tiene que ver con que Brondo firmó con Atlético Tucumán y de esta manera, se desvanecieron las chances para volver a verlo con la casaca Milrayitas en el torneo de la Primera Nacional.

La llegada del delantero se venía gestando en los últimos días y finalmente quedó sellada tras el acuerdo entre las partes. El club hizo oficial el anuncio a través de sus redes sociales, donde le dio la bienvenida al atacante con un mensaje que resaltó su juventud y potencia, marcando así el inicio de una nueva etapa para el futbolista en el Decano.

Brondo buscará rodaje en la Liga Profesional

Brondo, de 23 años, arriba a Tucumán a préstamo por un año desde Argentinos Juniors, con cargo y opción de compra. En el conjunto de La Paternal no logró la continuidad deseada producto de una lesión que condicionó su recorrido reciente, situación que abrió la puerta a una salida en busca de mayor rodaje. Atlético apostó por su proyección y decidió sumarlo como una pieza importante en ofensiva.

Para Brondo será la chance de sumar minutos en un equipo que tendrá por delante el Torneo Apertura y la Copa Argentina. Competirá por el puesto con Leandro Díaz, ex delantero de Lanús, en una zona donde el cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace busca alternativas que eleven el nivel y la competencia interna.

brondo-la-copa-del-ascenso Brondo consiguió el ascenso con Los Andes en el 2024.

Los números de Manuel Brondo en Los Andes

Brondo llegó a Los Andes en el 2024, donde participó en 42 encuentros, convirtió 12 goles y fue el goleador del equipo que consiguió el ascenso de la Primera B 2024 a la Primera Nacional 2025.

"Manu" llegó al conjunto lomense procedente desde Argentinos Juniors, club dueño de su pase. En la 7º fecha del Torneo Apertura marcó su primer gol ante Liniers, de penal. Y, a partir de ahí, a fuerza gritos clave, se ganó el corazón del hincha de Los Andes.

Fue imposible retenerlo luego de sus 12 goles en la temporada. Hizo la pretemporada con el conjunto de La Paternal, y cumplió el sueño de debutar en la 1º fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional en la Bombonera, ingresando en los minutos finales por Alan Lescano.

Era una de las opciones para Leonardo Lemos, pero finalmente seguirá su carrera en Atlético Tucumán, con lo cual habrá que esperar para volver a verlo con la camiseta de Los Andes.