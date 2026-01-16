Leonardo Lemos explicó cuál es el objetivo de Los Andes para la próxima temporada de la Primera Nacional

Los Andes continúa con los trabajos de pretemporada en Balcarce, donde se pone a punto para el comienzo del torneo de la Primera Nacional. Con los primeros amistosos por disputar, el equipo dirigido por Leonardo Lemos planifica lo que será un año exigente con nuevos desafíos para el Milrayitas .

El plantel partirá este sábado por la mañana rumbo a Mar del Plata, donde jugará el primer amistoso del año ante Atlanta. Allí el director técnico comenzará a delinear el equipo con los refuerzos y con la base del plantel que se pudo mantener. Hasta el momento, Los Andes sumó 9 caras nuevas y busca mínimo 3 más para el inicio del campeonato.

El entrenador del conjunto lomense se mostró conforme con lo realizado hasta el momento, en cuanto a trabajos de campo y con pelota. Además, calificó la pretemporada que están realizando en Balcarce como "satisfactoria" en cuanto a la unión de los jugadores que ya estaban y los nuevos que llegaron al plantel.

"A principios de diciembre ya empezamos con esta idea de sumar refuerzos, ahora estamos bien armados pero falta algún ajuste. Lo positivo es que mantuvimos la base del equipo y estamos contentos ", aseguró en diálogo con el programa partidario La Hora de Los Andes.

Asimismo, precisó que "llegaron 9 jugadores nuevos y habiamos pensando en sumar 14 o 15". Y agregó: "se ha hecho el esfuerzo por lograr algunas continuididades, esperando a ver si se llega algún sponsor para darle el cierre final a este tema".

Los refuerzos que llegaron a Los Andes

El elenco de Lomas sumó futbolistas en todas las líneas y ya tiene conformado un 90% del plantel, con la llegada de un arquero, cuatro defensores, tres mediocampistas y un delantero. Ellos son: el arquero Javier Bustillo; los defensores Julián Navas (lateral derecho), Daniel Franco (marcador central), Julián Rodríguez Vuotto (marcador central), Peter Grance (lateral izquierdo); los mediocampistas Juan Manuel Vázquez (volante ofensivo), Tomás Díaz (volante ofensivo), Francisco Funes (volante mixto); y el delantero Camilo Viganoni (centro-atacante).

"Variantes en ofensiva es lo que estamos buscando. La jerarquia se paga en esta categoria, se han ido tres delanteros y ha llegado uno", sostuvo Lemos, al apuntar el sector del campo de juego en el que pretenden sumar los últimos refuerzos.

pretemporada de los andes Los Andes continúa realizando la pretemporada en Balcarce.

Los objetivos que se plantea Leonardo Lemos para Los Andes

Con la idea de llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato pactado para el 7 de febrero ante Almirante Brown en el Eduardo Gallardón, el objetivo de Leonardo Lemos y su cuerpo técnico es empezar con los amistosos de preparación.

Este sábado desde las 9 será el primer choque ante Atlanta en el predio de Aldosivi de Mar del Plata. Luego, Los Andes emprenderá el regreso a Lomas de Zamora para jugar ante Liniers, Brown de Adrogué y Midland, en la recta final de la pretemporada.

"Hicimos fútbol y la idea es llegar con un poco más de soltura al sábado contra Atlanta. En estas dos semanas buscamos que los nuevos interactuen con los que ya estaban", remarcó Lemos.

Del mismo modo, reflexionó sobre el mercado de pases: "Todo nos llevó a ver que podíamos incorporar, pudimos traer gente de experiencia. Soy muy puntilloso a la hora de definir el plantel asi que esperemos poder dar el salto de calidad con algún jugador que llegue en la parte ofensiva".

Por último, confesó cuál es su deseo para la temporada que se avecina: "El haber ascendido al jugador le da trascendencia y vÍnculo con la gente. Ojalá que podamos ir por el reducido que es lo que todos queremos".