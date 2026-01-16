viernes 16 de enero de 2026
Devastador.

Impactante incendio en un depósito de vehículos en Ingeniero Budge

Ocurrió en un predio ubicado en Martell y Miatello. Los Bomberos de Lomas trabajaron varias horas para apagar el incendio.

El incendio arrasó con varios vehículos.

El siniestro ocurrió en un predio ubicado en el cruce de las calles Capitán Rubén Martell y Miatello. En este lugar hay una gran cantidad de autos, motos y camionetas, apilados unos con otros. Todos fueron incautados por la Justicia.

Por causas que se investigan, un sector empezó a prenderse fuego en horas de la noche y las llamas se expandieron con mucha rapidez, provocando una nube de humo de gran magnitud que pudo verse desde distintas partes de Lomas.

incendio
El incendio duró varias horas.

Operativo para combatir el incendio en Budge

Enseguida se organizó un fuerte operativo de asistencia. Intervinieron cinco dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con 20 bomberos a cargo del Jefe del Cuerpo, Comandante General Gustavo Liuzzi.

Además, prestaron colaboración el personal de Defensa Civil junto a efectivos policiales de la jurisdicción. Los profesionales cortaron la calle para que las autobombas pudieran realizar el operativo.

bomberos defensa civil
Los Bomberos de Lomas, Defensa Civil y la Policía, en el lugar del incendio.

El operativo se extendió por varias horas y terminó cuando ya era de día. No hubo que lamentar personas heridas y sólo se registraron daños materiales, según informaron fuentes oficiales a La Unión.

Cabe señalar que no es la primera vez que se incendia este depósito. Las causas siempre son difíciles de determinar, ya que se trata de un lugar a cielo abierto que está repleto de vehículos y elementos inflamables.

