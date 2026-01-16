Impactante incendio en un depósito de vehículos en Ingeniero Budge

Un terrible incendio arrasó con depósito judicial de vehículos en la localidad de Ingeniero Budge. Hubo un arduo trabajo de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.
Ocurrió en un predio ubicado en Martell y Miatello. Los Bomberos de Lomas trabajaron varias horas para apagar el incendio.
El siniestro ocurrió en un predio ubicado en el cruce de las calles Capitán Rubén Martell y Miatello. En este lugar hay una gran cantidad de autos, motos y camionetas, apilados unos con otros. Todos fueron incautados por la Justicia.
Por causas que se investigan, un sector empezó a prenderse fuego en horas de la noche y las llamas se expandieron con mucha rapidez, provocando una nube de humo de gran magnitud que pudo verse desde distintas partes de Lomas.
Enseguida se organizó un fuerte operativo de asistencia. Intervinieron cinco dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, con 20 bomberos a cargo del Jefe del Cuerpo, Comandante General Gustavo Liuzzi.
Además, prestaron colaboración el personal de Defensa Civil junto a efectivos policiales de la jurisdicción. Los profesionales cortaron la calle para que las autobombas pudieran realizar el operativo.
El operativo se extendió por varias horas y terminó cuando ya era de día. No hubo que lamentar personas heridas y sólo se registraron daños materiales, según informaron fuentes oficiales a La Unión.
Cabe señalar que no es la primera vez que se incendia este depósito. Las causas siempre son difíciles de determinar, ya que se trata de un lugar a cielo abierto que está repleto de vehículos y elementos inflamables.