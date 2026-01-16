viernes 16 de enero de 2026
Escribinos
16 de enero de 2026
Todo o nada.

Cómo fue la despedida de Evelyn Botto de MasterChef Celebrity

Evelyn Botto se había sumado al repechaje de MasterChef Celebrity y dejó rápidamente el certamen por decisión del jurado del programa de Telefe.

Evelyn Botto dejó MasterChef Celebrity.&nbsp;

Evelyn Botto dejó MasterChef Celebrity. 

“Hoy uno o una de ustedes no va a seguir cocinando y va a abandonar el repechaje. Quiere decir que no va a entrar ni volver a competencia”, anunció Damián Betular y Wanda Nara comentó: “O sea, hoy uno de ustedes abandona la cocina para siempre, porque no hay otro repechaje”.

Lee además
Repechaje en MasterChef Celebrity. 
Todo o nada.

Cómo se definirá el repechaje en MasterChef Celebrity
Emilia Attias dejó MasterChef Celebrity. 
Todo o nada.

Cómo fue la despedida de Emilia Attias de MasterChef Celebrity
Embed

Entonces, Donato de Santis comenzó llamando a Rusherking, Sofi Martínez y Julia Calvo, y comenta: “Estamos en un momento de repechaje muy delicado, nosotros tuvimos la decisión unánime de definir la persona que abandona para siempre estas cocinas. Y la persona que abandona las cocinas no está con ustedes, porque son los tres mejores platos de la noche”. Luego Damián hace pasar al frente a Walas y Esther Goris, y confirma que los dos siguen cocinando en el repechaje.

La definición entre Evelyn Botto y Emilia Attias

Por último, llegó el momento en que Germán Martitegui llamó a Emilia Attias y Evelyn Botto, y confirmó que ellas tienen los platos menos logrados de la noche. “Una de ustedes dos abandona las cocinas de Masterchef para siempre”, reveló el chef.

“La cocinera que abandona el repechaje es… Evelyn”, confirmó Martitegui. En ese momento, Donato aprovechó para devolverle el gesto a la participante y se acercó a olerla, luego la definió como: “Olor a mujer infinita”.

image

Entonces, los tres chefs compartieron unas lindas palabras para la artista y expresaron su deseo de que se anime a volver en otra edición de Masterchef Celebrity.

“Me encantaría, me divertí muchísimo, salí de mi zona de confort, me sentí muy cómoda”, compartió Evelyn Botto y luego abandonó las cocinas.

Temas
Seguí leyendo

Cómo se definirá el repechaje en MasterChef Celebrity

Cómo fue la despedida de Emilia Attias de MasterChef Celebrity

La incómoda pregunta de Wanda Nara a Rusherking en MasterChef Celebrity

Evelyn Botto le hizo una picante propuesta a Wanda en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Tropicó, en Lomas de Zamora. 
Recomendados.

Finde en Lomas: teatro, humor y mucha música en vivo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Petroli, el último refuerzo de Lanús, aclaró su tema de salud. 
No dio vueltas.

Franco Petroli se presentó en Lanús y rompió el silencio sobre su salud