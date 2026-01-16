Cómo fue la despedida de Evelyn Botto de MasterChef Celebrity

Durante la semana de repechaje de Masterchef Celebrity , en la pantalla de Telefe , las reglas van cambiando día a día. Luego de probar lo que cocinaron todos, el jurado debatió y tomó una decisión y determinaron que Evelyn Botto dejaba el certamen.

“Hoy uno o una de ustedes no va a seguir cocinando y va a abandonar el repechaje. Quiere decir que no va a entrar ni volver a competencia”, anunció Damián Betular y Wanda Nara comentó: “O sea, hoy uno de ustedes abandona la cocina para siempre, porque no hay otro repechaje”.

Entonces, Donato de Santis comenzó llamando a Rusherking, Sofi Martínez y Julia Calvo , y comenta: “Estamos en un momento de repechaje muy delicado, nosotros tuvimos la decisión unánime de definir la persona que abandona para siempre estas cocinas. Y la persona que abandona las cocinas no está con ustedes, porque son los tres mejores platos de la noche”. Luego Damián hace pasar al frente a Walas y Esther Goris , y confirma que los dos siguen cocinando en el repechaje.

Por último, llegó el momento en que Germán Martitegui llamó a Emilia Attias y Evelyn Botto, y confirmó que ellas tienen los platos menos logrados de la noche. “Una de ustedes dos abandona las cocinas de Masterchef para siempre”, reveló el chef.

“La cocinera que abandona el repechaje es… Evelyn”, confirmó Martitegui. En ese momento, Donato aprovechó para devolverle el gesto a la participante y se acercó a olerla, luego la definió como: “Olor a mujer infinita”.

image

Entonces, los tres chefs compartieron unas lindas palabras para la artista y expresaron su deseo de que se anime a volver en otra edición de Masterchef Celebrity.

“Me encantaría, me divertí muchísimo, salí de mi zona de confort, me sentí muy cómoda”, compartió Evelyn Botto y luego abandonó las cocinas.