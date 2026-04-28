Cómo fue la partida de Brian Sarmiento de Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, en Telefe, luego de protagonizar varias polémicas. El exfutbolista de Banfield recibió el 54,2% de los votos para que abandonara la casa y cayó en el versus ante Yisela “Yipio” Pintos.

Franco Zunino salió primero de la placa. “Gracias a la gente que me apoya, es un sueño estar acá”, expresó el joven oriundo de Berazategui después de zafar de la eliminación por haber recibido apenas el 2,3% de los votos del público.

Luego bajó de placa Danelik Galazán, que aseguró “estar feliz por hacer enojar” a sus compañeros de la casa de Gran Hermano 2026. La tucumana había obtenido el 5,2% de los votos del público.

Mientras que Sol Abraham salió de placa en tercer lugar y quedó el versus entre Brian Sarmiento y Yipio. Sol había recibido el 25,1% de los votos para abandonar la casa de la competencia de Telefe.

De esta forma, quedaron como protagonistas del versus dos jugadores fuertes y están enemistados desde la segunda semana de juego, cuando Brian Sarmiento la trató de “patotera” a Yipio y ella lo siguió hasta el baño para que pudieran discutir cara a cara, un gesto que luego provocó que él la tildara de “violenta” a la uruguaya.

image Brian Hermano dejó Gran Hermano.

La despedida de Brian Sarmiento

Finalmente, Santiago del Moro le comunicó a la casa la eliminación de Brian Sarmiento. Yipio pegó un grito y salió corriendo hacia la habitación al igual que cuando le ganó en el versus a Cinzia Francischiello, mientras que Juan “Juanicar” Caruso, enemigo del exfutbolista, también quedó estupefacto de la alegría que le causó.

Brian Sarmiento trató de calmar a los suyos para que no estuvieran tristes y hasta posó para las cámaras para una última foto grupal. Mientras tanto, los integrantes del otro grupo de la casa festejaban a los gritos en el cuarto.

Brian Sarmiento le pidió a Danelik que llegue a la final antes de despedirla con un beso y le dijo “chau, ma” a Yanina Zilli, su aliada desde el primer día de competencia en Gran Hermano Generación Dorada, que lloró igual que en la salida de Martín Rodríguez.