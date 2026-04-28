Las empresas de colectivos del AMBA se declararon en emergencia

Los costos de los colectivos se dispararon con el aumento del gasoil.

Las cámaras empresarias del transporte público automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se declararon hoy en estado de emergencia ante la falta de definiciones por parte del Estado nacional y bonaerense sobre cómo afrontarán el aumento de los costos operativos de los colectivos , en particular el impacto del precio del gasoil.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, las entidades advirtieron que, pese al tiempo transcurrido desde la implementación de medidas de racionalización del servicio, aún no recibieron precisiones concretas sobre mecanismos de compensación ni sobre el reconocimiento de mayores costos. En ese contexto, remarcaron que la situación financiera del sector se vuelve cada vez más crítica.

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Según indicaron, la falta de respuestas se da incluso después de gestiones oficiales para cancelar parcialmente deudas en concepto de compensaciones -que, aseguran, superan los $128 mil millones- y de múltiples instancias de diálogo en las que se presentaron propuestas para mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no se tradujeron en soluciones efectivas.

Frente a este escenario, las empresas alertaron que la continuidad del servicio en las condiciones actuales resulta “insostenible”. Por eso, anticiparon que, de no mediar medidas satisfactorias en el corto plazo, podrían profundizarse las acciones de racionalización, con el consiguiente impacto en la prestación habitual para los usuarios.

En paralelo, las cámaras informaron que fueron convocadas a una reunión el próximo 30 de abril en la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí esperan recibir “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los plazos y mecanismos para afrontar los mayores costos que enfrenta el sector.

Preocupación y emergencia en el AMBA

Finalmente, las entidades subrayaron la necesidad de adoptar decisiones urgentes que permitan restablecer previsibilidad y garantizar el funcionamiento de un sistema considerado esencial para millones de pasajeros en el AMBA.

El comunicado lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

FUENTE: Noticias Argentinas.