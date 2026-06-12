sábado 13 de junio de 2026
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12 de junio de 2026
Cine debate.

Proyectarán en Temperley el documental "La crisis causó dos nuevas muertes"

Este domingo realizarán un cine debate a 24 años de la Masacre de Avellaneda, en el espacio cultural "La Madriguera".

Proyectarán en Temperley el documental La crisis causó dos nuevas muertes

Proyectarán en Temperley el documental "La crisis causó dos nuevas muertes"

El documental dura 85 minutos y reconstruye el tratamiento mediático de los asesinatos de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante la represión ocurrida el 26 de junio de 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón.

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El título retoma la polémica tapa publicada por el diario Clarín tras los hechos: “La crisis causó dos nuevas muertes”, una frase cuestionada por diluir las responsabilidades políticas. A pesar de que existía una secuencia fotográfica que evidenciaba la responsabilidad policial en los crímenes, los principales diarios tardaron 48 horas en publicarla y reproducían versiones oficiales que intentaban atribuir las muertes a enfrentamientos entre los propios manifestantes.

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El director recordó el estreno del documental

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el director Damian Finvarb recordó el proceso de realización a veinte años de su estreno "nos llevó tres años de trabajo obsesivo para poder terminarla. Fueron años de entrevistas, de investigación, de intentar denunciar qué había pasado en aquella masacre y de pensar una y otra vez cómo contar esa historia", detalló.

Respectó a la primer proyección expresó: "Recuerdo ese día como un antes y un después. La mostramos y la película empezó a tener vida propia. Desde entonces siguió circulando, encontrando espectadores, generando debates y construyendo su propio camino". Y cierra el posteo con una reflexión: " Lamentablemente sigue teniendo mucha vigencia. Lo que denuncia la peli sigue ahí. Por eso, 20 años después sigue siendo necesaria".

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