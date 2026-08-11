El desafío de Los Andes fuera del estadio Eduardo Gallardón

La derrota de Los Andes frente a Ferro Carril Oeste profundizó el mal arranque del equipo de Leonardo Lemos en la segunda rueda del Torneo de Primera Nacional . De haberse metido en los primeros tres puestos de la zona A, a este abrupto bajón que lo mandó al 8º puesto que cierra los clasificados al Torneo Reducido.

El comienzo de este semestre lo tiene con un triunfo (Ciudad de Bolívar), un empate (Deportivo Madryn) y tres derrotas (Almirante Brown, Central Norte de Salta y Ferro). Y, si se contabiliza el otro traspié con los chubutenses (el pendiente se jugó al cierre de la primera rueda), las caídas serían cuatro.

Autocrítica. La bronca de Leonardo Lemos tras la derrota de Los Andes: qué dijo

El panorama que se viene es complicado. Los Andes deberá defender su lugar en el Torneo Reducido con uñas y dientes afrontando cuatro de los próximos cinco partidos en condición de visitante, con un viaje al interior del país.

Primer parada post derrota con Ferro será el clásico contra Temperley , de este domingo (16 horas) en el estadio Alfredo Beranger . Partido bisagra ante un rival que también llega precedido por dos traspiés y cuyo resultado será de vital importancia para encarar el resto de los desafíos programados.

El sábado 22 (16 horas) será la presentación en Chaco, frente a For Ever, uno de los equipos que pelea por la permanencia en la segunda categoría. En Salta, con Central Norte, otro de los de la zona baja, Los Andes perdió.

Tras estas dos salidas, retornará al estadio Eduardo Gallardón, donde recibirá a Acassuso, hoy en zona de descenso, el lunes 31 de agosto, desde las 19.

El mes de septiembre lo arranca el fin de semana del sábado 5, en el estadio Osvaldo Baletto, contra San Telmo -día y hora a confirmar-, para luego completar el pendiente de la 21º fecha contra Defensores de Belgrano, en el estadio Juan Pasquale, el miércoles 9, a partir de las 15.

Sumar y mejorar como consignas

El irregular andar de Los Andes tuvo consecuencias en lesiones y suspensiones, pero también de un pronunciado bajón futbolístico. El “plantel corto” al que hace referencia Leonardo Lemos es real y está a la vista. Y queda de manifiesto cada vez que el entrenador debe meter mano al recambio.

El colchón de 33 puntos ayuda, y mucho. Con solo ver que con 34 unidades cerró la temporada pasada, hoy tiene por delante 39 puntos en juego para lograr su objetivo de entrar al Torneo Reducido y la Copa Argentina 2027.

Temperley es el partido bisagra. El que marcará a fuego el futuro inmediato desde lo anímico y futbolístico. Leonardo Lemos tiene a todos a disposición -salvo el lesionado Facundo Villarreal- para dar el gran golpe en Turdera.