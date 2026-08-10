El anticipo de Nicolás Domingo sobre el clásico que se viene entre Temperley y Los Andes

El vestuario visitante del estadio Don León Kolbowski reflejó la frustración de Temperley que se quedó con las manos vacías en el cierre del encuentro. La derrota ante Atlanta no solo frena las aspiraciones del equipo de Nicolás Domingo de escalar a la punta, sino que también significa el segundo tropiezo consecutivo.

En ese contexto, el entrenador de Temperley ensayó una profunda autocrítica sin esquivar el peso del resultado adverso: "Hicimos un primer tiempo intenso, pero en el complemento nos costó sostener el juego. En esta categoría los errores se pagan caro y el penal en el cierre nos termina privando de llevarnos algo de una cancha difícil", apuntó el DT.

A su vez, profundizó: "Creo que fue un tiempo para cada uno y lo más justo hubiera sido un empate. Si no pasaba lo del penal, creo que nos llevábamos un punto. Los últimos dos partidos no merecimos perder, pero el fútbol es así".

Uno de los puntos clave del análisis del entrenador pasó por las complicaciones físicas que sufrió el equipo durante el cotejo. La salida prematura del delantero Facundo Krüger antes del entretiempo encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

"Lo de Facundo (Krüger) nos obligó a modificar los planes temprano. Venimos sufriendo bajas importantes en la estructura, pero no hay tiempo para lamentos. Tenemos que evaluar quiénes están al cien por ciento desde lo físico para lo que viene", analizó Nicolás Domingo con la mente puesta en la recuperación.

De todas maneras, ante Atlanta pudo volver Adrián Arregui en la mitad de la cancha y para el próximo partido ante Los Andes se aguarda por la recuperación del arquero Ezequiel Mastrolía, quien no pudo ser de la partida en los dos últimos juegos de Temperley por lesión.

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Mantener el norte pese a la racha negativa

A pesar de acumular dos derrotas en fila, Nicolás Domingo insistió en respaldar la línea futbolística de sus dirigidos, repitiendo conceptos que ya había esbozado días atrás tras el tropiezo ante Gimnasia y Tiro de Salta en el Alfredo Beranger.

En ese aspecto, remarcó que "la identidad nunca se va a traicionar". Y destacó: "El grupo está golpeado porque veníamos haciendo un gran esfuerzo, pero sigo creyendo en el camino que estamos construyendo. El fútbol te da revancha rápido y este grupo sabe cómo levantarse".

La mira puesta en el clásico ante Los Andes

La derrota desplaza a Temperley a la cuarta posición con 37 unidades. No obstante, el calendario no da tregua y el próximo domingo el Gasolero recibirá en su estadio a su eterno rival, Los Andes, en una nueva edición del clásico.

"Sabemos perfectamente lo que significa el partido del próximo domingo para el hincha y para nosotros. Es una final. Tenemos que limpiar la cabeza rápido, descansar bien esta semana y trabajar cada detalle. El clásico en el Beranger tiene que ser el punto de partida para volver a sumar de a tres", reconoció Nicolás Domingo.

Por último, concluyó: "Será una semana atípica, pero tenemos que estar enfocados en darle una alegría a la gente. El clásico contra Los Andes es un partido aparte y significa mucho para nosotros".