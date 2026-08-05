La lesión de Ezequiel Mastrolía preocupa en Temperley: cuándo volvería a jugar

Temperley se prepara para afrontar dos partidos sumamente importantes: el domingo visitará a Atlanta y la próxima semana recibirá a Los Andes en el clásico del Sur. En ese sentido, la mayor preocupación para el entrenador Nicolás Domingo pasa por la recuperación de Ezequiel Mastrolia .

El arquero se lesionó en la semana previa a la derrota ante Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 23 de la Primera Nacional y su presencia en el próximo partido también corre riesgo, ya que padece una distensión muscular en el aductor de la pierna izquierda y no llegaría con los tiempos de recuperación.

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En ese sentido, según informaron en el Show de Temperley, Mastrolía no jugaría el partido ante Atlanta y apuntaría su regreso al derbi ante el Milrayitas programado, en principio, para el domingo 16 de agosto a las 19.00 horas en el estadio Alfredo Beranger .

Por este motivo, el arquero Jerónimo Pourtau se mantendría dentro del equipo titular de cara al compromiso ante el Bohemio, que se disputará este domingo desde las 14:00 en Villa Crespo.

Ante Atlanta, Pourtau atajaría su segundo partido en Temperley en la temporada.

Las buenas noticias de Temperley para el partido ante Atlanta

Para el próximo compromiso del Gasolero, el entrenador Nicolás Domingo volverá a contar con el mediocampista Pedro Souto y con el delantero Facundo Krüger, quienes purgaron la fecha de suspensión y nuevamente estarán en condiciones de jugar.

De esta manera, con el regreso de Souto y Krüger, el DT espera por las recuperaciones de Luciano Nieto, quien ya empezó a entrenar con el grupo, y de Mastrolia para tener el plantel completo.