Preocupación por la salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano

La salud de Denisse González, exparticipante de Gran Hermano , generó preocupación luego de que ella misma revelara en sus redes sociales que, tras hacerse un control de rutina la semana pasada, debió quedar internada debido a que tenía muy bajas las plaquetas.

A pesar de que en un primer momento advirtió que estaba evolucionando de manera favorable, luego admitió que la situación sigue siendo delicada.

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“Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6000 (ayer estaban en 8000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo”, expresó en sus historias de Instagram.

“Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, agregó.

Los regalos que recibió Denisse González

También compartió distintos regalos que le hicieron llegar al sanatorio para que se entretuviera, desde cartas escritas a mano hasta juegos de mesa, pantuflas y pijamas, entre otras cosas. “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así, lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensen que es un detalle, pero para mí significa un montón”, sostuvo a modo de agradecimiento.

“Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente y, como siempre digo, ustedes son mi mejor regalo, no lo olviden”, sentenció.

Destacó que estaba acompañada y cuidada por “un equipo increíble” y que, si bien hubo progresos, aún faltaba mucho “camino por recorrer”.

Además de los profesionales de la salud, la joven se encuentra acompañada por su familia y su novio Bautista Mascia, anteúltimo ganador de Gran Hermano.