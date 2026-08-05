Por qué Alexis Segovia, de Lanús, no jugará en Uruguay

Lanús tenía cerrado un nuevo préstamo de Alexis Segovia , esta vez al exterior, pero en las últimas horas apareció un club importante de otro país interesado en los servicios del extremo derecho y la operación tomó un giro de 180º.

Todo se encaminaba a que se marche a Cerro Largo de Uruguay , que finalizó escolta de Peñarol en el Intermedio de la Liga AUF, pero repentinamente apareció una posibilidad desde Colombia y todo volvió marcha atrás.

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Si bien no se conoció el nombre del club en cuestión, el rumor indica que sería uno de los más populares del país cafetero. Las condiciones del traspaso son las mismas: préstamo por seis meses con opción de compra.

El oriundo de Monte Grande nunca se afianzó en el Granate , donde disputó 36 partidos con un gol, ni tampoco tuvo la continuidad necesaria en sus pasos por Arsenal de Sarandí, Central Córdoba de Santiago del Estero y Atlético Tucumán. Por eso, en cada mercado de pases siempre aparecía su nombre.

Alexis Segovia viene de jugar en Atlético Tucumán.

A Tucumán se marchó para cubrir el puesto vacante por la lesión de Ramiro Ruiz Rodríguez, pero para este semestre no fue tenido en cuenta por el entrenador Julio César Falcioni, motivo por el que rescindió su contrato con el Decano y retornó a Lanús, con el que tiene vínculo hasta diciembre de 2027.

Los antecedentes en Uruguay

En los últimos días, al no ser considerado por el técnico Mauricio Pellegrino, el jugador que es representado por Caniggia Football Agency desde fines de 2025 quedó otra vez parado. Ahí apareció la chance del fútbol uruguayo, donde en el último tiempo también fueron cedidos los delanteros Benjamín Acosta (Plaza Colonia) y Jeremías Chavero (River Plate). Sin embargo, todo cambia, y en cuestión de horas su destino estaría en la Liga BetPlay de Colombia.

Por Cerro Largo pasaron, entre otros futbolistas de Banfield, el arquero Gino Santilli, el central Alan Di Pippa y el delantero Federico Medina.