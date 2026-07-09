Lanús, con el regreso de Alexis Segovia: ¿se queda o se va?

A la espera de los refuerzos puntuales que pidió Mauricio Pellegrino para potenciar el plantel de Lanús , hay un jugador que rescindió contrato en el club que estaba a préstamo y pega la vuelta a Cabrero y Guidi. Se trata de Alexis Sogovia , que finalizó su estadía en Atlético Tucumán.

El extremo derecho, de 22 años, surgido de la cantera del Granate , no tuvo el rodaje deseado en el Decano, por lo que de “común” acuerdo interrumpió su vínculo y no formará parte del plantel que conduce Julio César Falcioni para el segundo semestre, con Torneo Clausura y Copa Argentina por delante.

A través de un comunicado “el Club Atlético Tucumán informa que, de común acuerdo, se rescindió el contrato del jugador Alexis Segovia . El futbolista continuará su carrera en el Club Atlético Lanús , institución propietaria de sus derechos federativos. Agradecemos a Alexis por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución”.

En 2024, el oriundo de Monte Grande había salido a préstamo a Arsenal de Sarandí y luego a Central Córdoba de Santiago del Estero. Tras su regreso a Lanús , Alexis Segovia tenía todo arreglado para volver al Ferroviario este año, pero la operación se frustró y terminó recalando en Atlético Tucumán.

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Su llegada al Decano fue por la necesidad puntual de la lesión de Ramiro Ruiz Rodríguez, lo que obligó al DT Hugo Colace a buscar una variante ofensiva, por lo que Alexis Segovia apareció como opción para reforzar el ataque.

Decisión de Mauricio Pellegrino

No es un puesto en el que el DT necesite recambio. Las prioridades son un volante creativo y un goleador. Sin una decisión tomada, lo más factible es que Alexis Segovia -con contrato hasta diciembre de 2027- pueda ser nuevamente cedido a préstamo o venta según lo establezca el club.

Los números que registró en el primer semestre no lo acompañaron. Por el Torneo Apertura sumó 96 minutos, repartidos entre Huracán, Aldosivi de Mar del Plata, Barracas Central, Rosario Central, Tigre, Argentinos Juniors y Banfield. Y un minuto más por Copa Argentina frente a Sportivo Barracas.