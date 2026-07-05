Lanús y las sensaciones del primer amistoso con Tigre

Lanús comenzó con la serie de amistosos de pretemporada, con ausencias, sin refuerzos, pero con el objetivo de llegar en perfectas condiciones a los playoffs de Copa Sudamericana con Cienciano y al debut ante San Lorenzo por el Torneo Clausura.

En dos ensayos a puertas abiertas, de 60 minutos cada uno contra Tigre, se impuso 3-1 y 1-0, pero para el entrenador Mauricio Pellegrino el objetivo es suplir las bajas momentáneas y aquellas que podrían dejar el plantel en el corto plazo.

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Sin José Canale , que acaba de finalizar su participación en el Mundial 2026 con la Selección Paraguay, y de Marcelino Moreno , de post operatorio por una metatarsalgia en el pie izquierdo, sus lugares fueron ocupados por Ronaldo Dejesús y Dylan Aquino . Y, ante los reveses por la llegada de un delantero, jugó Yohan Valois.

Canale tendrá unos días de descanso antes de sumarse al grupo, aunque es probable que después de sus buenos rendimientos con su seleccionado reciba ofertas. Además, deberá regularizar su situación contractual con Lanús , cuyo vínculo vence en diciembre. En tanto, Marcelino tendrá para más de un mes de recuperación.

Resultados positivos para Lanús.

Aquino, que fue de la partida, tiene todas las fichas para ser transferido. La dirigencia espera una contra-oferta de Atlas de México, aunque hay interés de otro club de la Liga MX, Brasil y la MLS.

Entre los suplentes, la buena noticia fue Raúl Loaiza, de múltiples lesiones, que quiere dejar atrás los casi dos años sin jugar luego de aquella lesión de ligamentos en la Copa Sudamericana 2024.

Los equipos de Mauricio Pellegrino

Primer partido: Nahuel Losasa; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino (Thiago Laplace); Yohan Valois (Benjamín Acosta). Goles de Medina -2- y Valois.

Raúl Loaiza quiere dejar atrás las lesiones.

Segundo partido: Franco Petroli; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Luciano Romero y Tomás López (Mateo Ramírez); Raúl Loaiza (Facundo Sánchez) y Felipe Peña Biafore (Thiago Laplace); Matías Sepúlveda, Franco Watson y Lucas Besozzi (Benjamín Acosta); Walter Bou (Thomas De Martis). Gol: Watson.

Urgencias para reforzar el ataque

En el mercado de pases, la dirigencia de Lanús tenía casi cerrado a Facundo Batista, delantero uruguayo de Peñarol, pero el pase se cayó por diferencias a último momento con el contrato del jugador.

Otra vez fue a la carga por el paraguayo Adrián Alcaraz, de Olimpia. Y tuvo otro revés por un repentino cambio en las condiciones económicas pactadas con el club dueño de su pase.

Tampoco prosperó el rumor desde de Italia por Antonio Sanabria, que acaba de jugar el Mundial 2026 por Paraguay, aunque no hubo acercamiento con Cremonese.

La búsqueda se sigue concentrando en un delantero, pero de no haber novedades el mercado local será el foco, aunque mucho no abunda. Mauricio Pellegrino quiere un “9” lo antes posible.