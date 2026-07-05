El frío no cede en Lomas de Zamora: las mínimas rondarán esta semana entre 1° y 7°

Una semana que arranca con lluvias y mucho frío se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores , según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): las bajas temperaturas no superarán los dos dígitos en medio de un clima invernal intenso.

El fin de semana largo por el feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10 tendrá buenas condiciones climáticas, pero las bajas temperaturas volverán a hacerse notar. El panorama se presentará más frío con el correr de los días en relación a las marcas mínimas, aunque las máximas irán en leve aumento hasta superar levemente los 15°.

A abrigarse. Arranca una semana de mucho frío con temperaturas mínimas que no llegan a los 5°

El lunes se prevé cielo parcialmente a algo nublado -con neblinas por la mañana-, vientos del sudoeste cambiando al oeste y las marcas térmicas irán de los 3° a los 11°.

Para el martes, día que juega la Selección Argentina por su pase a cuartos de final del Mundial 2026, se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del oeste y los termómetros se ubicarán entre los 1° y los 16°, por lo que será el día más frío de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del oeste, con una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°, por lo que será el día más, “agradable” de toda la semana.

Cómo sigue el clima en el finde XL en Lomas

En tanto, el jueves feriado por el Día de la Independencia se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del sur rotando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 5° a los 16°. Para el viernes -jornada no laborable con fines turísticos- se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre los 7° y los 12°.

Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 5° y una máxima de 11°.