El frío no cede en Lomas de Zamora: las mínimas rondarán esta semana entre 1° y 7°

Una semana que arranca con lluvias y mucho frío se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): las bajas temperaturas no superarán los dos dígitos en medio de un clima invernal intenso.
Las condiciones del clima serán buenas, pero con mucho frío y neblinas por la mañana. El martes, día que juega la Selección Argentina, se espera una mínima de 1°.
Una semana que arranca con lluvias y mucho frío se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): las bajas temperaturas no superarán los dos dígitos en medio de un clima invernal intenso.
El fin de semana largo por el feriado del jueves 9 de julio y el día no laborable del viernes 10 tendrá buenas condiciones climáticas, pero las bajas temperaturas volverán a hacerse notar. El panorama se presentará más frío con el correr de los días en relación a las marcas mínimas, aunque las máximas irán en leve aumento hasta superar levemente los 15°.
El lunes se prevé cielo parcialmente a algo nublado -con neblinas por la mañana-, vientos del sudoeste cambiando al oeste y las marcas térmicas irán de los 3° a los 11°.
Para el martes, día que juega la Selección Argentina por su pase a cuartos de final del Mundial 2026, se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del oeste y los termómetros se ubicarán entre los 1° y los 16°, por lo que será el día más frío de toda la semana.
Ya el miércoles se espera cielo parcialmente nublado y vientos del oeste, con una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°, por lo que será el día más, “agradable” de toda la semana.
En tanto, el jueves feriado por el Día de la Independencia se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del sur rotando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 5° a los 16°. Para el viernes -jornada no laborable con fines turísticos- se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, vientos del noreste y los termómetros se ubicarán entre los 7° y los 12°.
Por su parte, el sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos del sudoeste cambiando al noreste, con una temperatura mínima de 5° y una máxima de 11°.