domingo 28 de junio de 2026
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28 de junio de 2026
A abrigarse.

Arranca una semana de mucho frío con temperaturas mínimas que no llegan a los 5°

En Lomas de Zamora y alrededores el termómetro no superará los 15°. El invierno y el frío no ceden, pero lo positivo es que no se esperan lluvias.

Semana de mucho frío en Lomas de Zamora.

Semana de mucho frío en Lomas de Zamora.

El invierno se hace sentir con fuerza. Una semana con mucho frío se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, las temperaturas mínimas no llegarán a los 5°, mientras que las máximas estarán por debajo de los 15°.

El lunes se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del oeste rotando al sudoeste y las marcas térmicas irán de los 2° a los 13°. Para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del norte que no subirán para nada la temperatura porque los termómetros se ubicarán entre los 1° y los 14°, en una de las jornadas más frías de toda la semana.

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Ya el miércoles se espera cielo parcial a mayormente nublado y vientos del sudeste, con una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°.

Por su parte, el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 2° a los 12°, en lo que será el día más frío de toda la semana.

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Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 3° y los 14°.

En tanto, el sábado se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.

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