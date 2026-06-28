Arranca una semana de mucho frío con temperaturas mínimas que no llegan a los 5°

Semana de mucho frío en Lomas de Zamora.

El invierno se hace sentir con fuerza. Una semana con mucho frío se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En ese sentido, las temperaturas mínimas no llegarán a los 5°, mientras que las máximas estarán por debajo de los 15°.

El lunes se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del oeste rotando al sudoeste y las marcas térmicas irán de los 2° a los 13°. Para el martes se anuncia cielo algo nublado, vientos del norte que no subirán para nada la temperatura porque los termómetros se ubicarán entre los 1° y los 14°, en una de las jornadas más frías de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo parcial a mayormente nublado y vientos del sudeste, con una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°.

Por su parte, el jueves se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 2° a los 12°, en lo que será el día más frío de toda la semana.

La semana cierre con temperaturas bajas en Lomas Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 3° y los 14°. En tanto, el sábado se espera cielo mayor a parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 4° y una máxima de 15°, por lo que será el día más “agradable” de toda la semana.

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