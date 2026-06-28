Guido Süller se operó la nariz por pedido de Ricardo Fort: "Quedé como un pe..."

Guido Süller contó uno los retoques más emblemáticos de su carrera cuando se realizó una operación de nariz, una decisión que, según confesó, estuvo motivada por las palabras y la influencia de Ricardo Fort. Ambos mediáticos tuvieron un romance cuando eran muy jóvenes.

La vieja anécdota salió en una reciente emisión de Mano a Mano, en el steaming Resumido, donde Guido Süller se animó a contar los detalles detrás de su transformación.

¡Ups! La confesión de Nazarena sobre su primer novio: "Terminó preso por algo heavy"

“La nariz me la hizo hacer Ricardo Fort, que decía que tenía nariz de culo de pollo y yo como un boludo, tenía una re linda. Chicos, si ven las fotos que estoy con él, esa es mi nariz verdadera”, reveló.

"Quedé cómo un perro Pekinés" Guido Suller contó que Ricardo Fort lo obligó a operarse de la nariz y salió mal pic.twitter.com/Q7ipvbntIt

El conductor indagó sobre el vínculo entre ambos y Guido Süller no dudó en confirmar la relación: “Fuimos pareja un año y medio. Todo el 88 y el 89 estuve con Ricardo. Nos amamos profundamente, pero era muy narcisista él y siempre me criticaba: ‘Que el pelo, que los ojos, que lo... Pero la nariz es lo peor que tenés’”.

Guido Süller recordó cómo las críticas constantes de Ricardo Fort minaron su seguridad y lo llevaron a tomar la decisión de operarse la nariz.

El error de Guido Süller

Fue entonces que Guido Süller detalló el pedido de Ricardo Fort. “Tenía una rayita acá, por eso él le decía ‘culo de pollo’. Y fui inseguro de mí y me la operé”, contó.

Pero nada salió como lo esperado: “Me desperté en la operación y quedé todo torcido. Y yo era modelo, trabajaba con mi cara. Me tuve que volver a hacer una segunda nariz”.

image Ricardo Fort y Guido Suller, en los '80.

“Quedé como un perro pekinés, porque me quedó chiquita. Y yo me miraba y tenía la boca grande, todo grande y una nariz chiquitita así. Digo: ‘Ay, no, yo no puedo con esta nariz’. Y tuve que trabajar para pagarme la cuota de la facultad y como modelo", recordó.

"¿Qué hago? Fueron tres cirugías. Me tuvieron que sacar cartílago de la oreja y reconstruirme para que mi nariz tenga proyección, un poco más larga”, aseguró.