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28 de junio de 2026
Va de retro.

Guido Süller se operó la nariz por pedido de Ricardo Fort: "Quedé como un pe..."

Guido Süller contó que se hizo un retoque estético luego de las críticas y burlas de Ricardo Fort, pero el resultado no fue el esperado.

Ricardo Fort y Guido Süller, en los 80.&nbsp;

Ricardo Fort y Guido Süller, en los '80. 

La vieja anécdota salió en una reciente emisión de Mano a Mano, en el steaming Resumido, donde Guido Süller se animó a contar los detalles detrás de su transformación.

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“La nariz me la hizo hacer Ricardo Fort, que decía que tenía nariz de culo de pollo y yo como un boludo, tenía una re linda. Chicos, si ven las fotos que estoy con él, esa es mi nariz verdadera”, reveló.

El conductor indagó sobre el vínculo entre ambos y Guido Süller no dudó en confirmar la relación: “Fuimos pareja un año y medio. Todo el 88 y el 89 estuve con Ricardo. Nos amamos profundamente, pero era muy narcisista él y siempre me criticaba: ‘Que el pelo, que los ojos, que lo... Pero la nariz es lo peor que tenés’”.

Guido Süller recordó cómo las críticas constantes de Ricardo Fort minaron su seguridad y lo llevaron a tomar la decisión de operarse la nariz.

El error de Guido Süller

Fue entonces que Guido Süller detalló el pedido de Ricardo Fort. “Tenía una rayita acá, por eso él le decía ‘culo de pollo’. Y fui inseguro de mí y me la operé”, contó.

Pero nada salió como lo esperado: “Me desperté en la operación y quedé todo torcido. Y yo era modelo, trabajaba con mi cara. Me tuve que volver a hacer una segunda nariz”.

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Ricardo Fort y Guido Suller, en los '80.

Ricardo Fort y Guido Suller, en los '80.

“Quedé como un perro pekinés, porque me quedó chiquita. Y yo me miraba y tenía la boca grande, todo grande y una nariz chiquitita así. Digo: ‘Ay, no, yo no puedo con esta nariz’. Y tuve que trabajar para pagarme la cuota de la facultad y como modelo", recordó.

"¿Qué hago? Fueron tres cirugías. Me tuvieron que sacar cartílago de la oreja y reconstruirme para que mi nariz tenga proyección, un poco más larga”, aseguró.

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