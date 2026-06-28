Presentaron en Lomas un libro sobre Venezuela y la situación latinoamericana

En el Museo Americanista de Lomas de Zamora se presentó el libro "Ataque y Secuestro en Venezuela: América Latina y el Caribe en la encrucijada global" con la presencia de su autor, Jorge Elbaum , quien reflexionó sobre las acciones que lleva adelante Estados Unidos para someter a los países latinoamericanos .

"Entender los procesos políticos de América latina , la situación de Venezuela y el rol de los imperios nos ayudará a reafirmar el compromiso con la integración regional y el respeto por la voluntad de los pueblos. Ese es el desafío urgente que necesitamos para salir del contexto actual que atraviesa Latinoamérica ", señaló Elbaum, que es sociólogo y escribió el libro junto a Sergio Rodríguez Gelfenstein , ex embajador de Venezuela en Nicaragua.

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La publicación analiza la política exterior del Gobierno de Estados Unidos al mando de Donald Trump , quien lleva adelante un expansionismo agresivo y sin límites bajo la fórmula de "la paz a través de la fuerza".

La apertura de la presentación estuvo a cargo de la subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio, Laura Berardo, y ex concejal Claudio Morell, quienes coincidieron en la "necesidad de generar espacios de reflexión y debate sobre los desafíos que atraviesan los pueblos de la región en defensa de la soberanía, la autodeterminación y los derechos humanos".

El encuentro también contó con la presencia de la subsecretaria de Educación Popular, Rocío Alvarez, y el responsable de Acercándonos Ediciones, Fernando Roperto. Los vecinos que fueron al museo participaron de un debate geopolítico sobre la situación actual de América Latina y el Caribe. También se habló sobre la dramática y dolorosa situación que generaron los terremotos en Venezuela con más de 1.400 muertos hasta el momento y miles de personas desaparecidas.

La angustia de un venezolano en Lomas de Zamora

Tras la terremotos del pasado miércoles, la comunidad venezolana radicada en Lomas sigue con angustia las noticias y mantiene contacto permanente con familiares y amigos.

"Tengo una amiga cuya familia vive en La Guaira. Al principio no tenían internet ni luz y era muy difícil saber cómo estaban. Después supimos que habían logrado trasladarse a un club ubicado en una zona más segura y que estaban bien", relató Naudy Estrada, ingeniero civil que vive en Lomas desde hace tres años.

Sin embargo, no todas las noticias fueron alentadoras. "Tengo una sobrina en Caracas cuyo edificio resistió, pero otro sobrino sufrió daños estructurales en el suyo y tuvo que quedarse en la casa de una amiga. También nos enteramos de que una amiga, Mirtha, estaba desaparecida después de que le cayeran escombros encima", contó.

Naudy expresó que la distancia no disminuye la preocupación. "Estás triste, preocupado y pensando en todos los que quedaron allá. Cuando hablan de cientos de edificios derrumbados, uno piensa en la cantidad de familias que había dentro. Tengo 65 años y nunca viví algo así, recuerdo el terremoto de Caracas de 1967 donde murió un primo".