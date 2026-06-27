El mensaje de Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico para el pueblo de Venezuela

Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico brindaron su apoyo a Venezuela.

Venezuela vive horas muy complicadas y muy tristes después de los dos terremotos de más de siete grados en la escala Richter que sufrió el miércoles y que dejó, hasta el momento, un saldo de 920 muertes y 3.360 heridos. Ante terrible desastre natural, Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico brindaron su acompañamiento al pueblo venezolano.

En la última conferencia de prensa, los integrantes de la Selección Argentina pararon la pelota un momento y se refirieron al duro momento que atraviesa el país sudamericano luego de los sismos 7,2 y 7,5 que sacudieron Caracas y la región de La Guaira, con más 300 réplicas en las últimas 48 horas.

Lionel Scaloni y Nicolás Tagliafico, junto a Venezuela El entrenador argentino y el lateral izquierdo formado en Banfield le mandaron un “fuerte abrazo” al pueblo venezolano en este duro momento.

“Antes de nada me quiero poner serio y enviar mucha fuerza al pueblo venezolano. No puedo creer lo que se está viendo. Espero que todos los países que puedan dar una mano, la den, será bienvenida. Un gran abrazo al pueblo venezolano", dijo Scaloni en el inicio de la conferencia de prensa, en la que confirmó que Lionel Messi será suplente ante Jordania.

Minutos después, Tagliafico pasó por la rueda de prensa y también envió su mensaje para el pueblo de Venezuela. "Quiero enviar condolencias a los afectados por el terremoto que sufrieron y deseo que pase todo cuanto antes", indicó el actual defensor de Lyon de Francia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2070642451925057855&partner=&hide_thread=false EL MENSAJE DE SCALONI PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO EN VENEZUELA



El DT de Argentina aprovechó de mandarle fuerzas a los afectados del temblor de 7.2 grados Richter.#PuedePasar #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NM5h81YvIS — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 26, 2026

Compartí esta nota en redes sociales:







