Megaoperativo en Lomas de Zamora y 11 detenidos de "Los Bandidos de Urquiza", una banda que desvalijaba casas

Once personas que integraban una banda que operaba en Lomas de Zamora y otros puntos del Conurbano fueron detenidas tras una serie de allanamientos simultáneos tras una investigación que comenzó en septiembre del 2024 por entraderas y robo de autos.

Se trata de una banda delictiva denominada por los investigadores como "Los Bandidos del Urquiza", que concentraba gran parte de sus atracos en localidades lomeneses. Sin embargo, su radio de acción se extendía por varios otros distritos, como La Matanza, San Martín, San Fernando y Vicente López.

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El caso estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

La pesquisa se inició en septiembre de 2024 y requirió el análisis de más de 13.500 horas de comunicaciones interceptadas en 25 líneas telefónicas.

Las escuchas fueron clave para reconstruir el engranaje delictivo: la inteligencia sobre los objetivos, la vigilancia de las propiedades, la ejecución armada de las entraderas y el traslado de los autos robados hacia aguantaderos para su enfriamiento y desguace.

En una de las conversaciones incorporadas a la causa, un integrante le contó a un cómplice cómo debió escapar tras un robo frustrado en el que la víctima se defendió a los tiros: "El viejo me tiró como cinco tiros, guacho (…) me tiré a una casa, me quedé ahí en el fondo y me vino a rescatar mi guacha". En otro pasaje, planificaban un golpe en una vivienda de Guernica a partir de un dato aportado por el sobrino del propietario.

Los detenidos en Lomas de Zamora y la búsqueda del jefe de la banda

En los procedimientos quedaron detenidos siete imputados directos: Braian (27), Lucas (23), Axel (16), Lucas (28), Nicole (22), Mauricio (23) y Dylan (23).

Otras cuatro personas de entre 18 y 50 años fueron aprehendidas por encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego. Las autoridades mantienen la búsqueda de Román Ramírez, señalado como el presunto líder de la banda.

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron tres pistolas calibre 9 mm, una pistola calibre .45, un kit Roni para conversión de armamento corto, picanas eléctricas, pasamontañas, barretas, 20 teléfonos celulares y un dron utilizado para hacer inteligencia previa sobre las viviendas elegidas.