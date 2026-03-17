Cayó una banda delictiva que robó $50 millones en 75 segundos.

Denominada por los investigadores como la "Banda de los Encapuchados", una banda delictiva que ejecutó un millonario robo de $50 millones en un lapso de 75 segundos, y que contaba con la participación activa de un efectivo policial, fue desarticulada por la Policía.

La investigación, que culminó recientemente con la detención de tres sospechosos, ha dejado al descubierto un modus operandi donde la violencia y la cronometría se daban la mano, sembrando el terror en comercios mayoristas y financieras de la zona de Quilmes, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Un robo en apenas 75 Segundos El hecho más significativo que se le imputa a la banda ocurrió en la firma de productos ganaderos Marbel S.A., ubicada estratégicamente cerca del arroyo Las Piedras. Con la precisión de un reloj suizo, los delincuentes irrumpieron en el establecimiento utilizando una camioneta robada en un asalto previo. Mientras una facción reducía al chofer de un camión de carga, el resto se dirigió directamente a la administración.

En apenas un minuto y quince segundos, los asaltantes se hicieron con dos cajas que contenían la suma de $50 millones, huyendo antes de que las fuerzas de seguridad pudieran reaccionar. Esta rapidez no fue fortuita; los investigadores sostienen que el grupo contaba con información de inteligencia interna y una coordinación táctica superior.

FUENTE: Agencia Noticias Argentinas.

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