10 de marzo de 2026
Arrestado.

Detienen a un sospechoso por el robo a una barbería de Temperley

La DDI de Lomas de Zamora capturó a un presunto delincuente que había participado de un violento robo en el barrio Villa Galicia.

Detuvieron a un delincuente que había participado de un violento robo a una barbería en la localidad de Temperley. Junto a otros cómplices había baleado el frente del local.

Todo empezó el 21 de febrero por la noche. Un grupo de ladrones llegó a una barbería ubicada en el cruce de las calles Cangallo y Zuviría, en el barrio Villa Galicia, con intenciones de robo. Asaltaron a clientes del lugar y también a personas que pasaban por la vereda.

Tras quedarse con varias pertenencias de las víctimas, los delincuentes escaparon en un Volkswagen Gol Trend. Pero antes de huir, efectuaron un disparo contra el frente de la barbería. Milagrosamente nadie salió herido.

barberia
Un detenido por el robo

La investigación quedó a cargo de la DDI de Lomas de Zamora. Tras dos semanas de averiguaciones, lograron identificar el domicilio donde se escondía uno de los integrantes de la banda.

Fue así como se realizó un allanamiento para detener al sospechoso. Se trataba de un joven de 22 años, según informaron fuentes policiales. En el operativo tuvieron que reducir también a otro muchacho de 25 años y a un hombre de 46, quienes atacaron a los policías durante el procedimiento.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°1 de Lomas de Zamora, imputado por “robo agravado por el uso de arma de fuego y robo agravado por su comisión en poblado y en banda”. La Policía continúa buscando a los demás delincuentes.

