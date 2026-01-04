La Policía de Lomas de Zamora capturó a un prófugo mientras jugaba un torneo de fútbol

La DDI de Lomas de Zamora detuvo a un delincuente que estaba prófugo por robar mercadería de un mayorista. Lo atraparon mientras jugaba al fútbol con sus amigos.

El robo había ocurrido en enero de 2024 en la distribuidora “La Tradición”, ubicada en Camino de Cintura al 1700 , donde limitan las localidades de Luis Guillón y Llavallol . Los ladrones llegaron en un Volkswagen Golf y una Renault Kangoo, violentaron el ingreso y se llevaron una gran cantidad de mercadería.

Según se estableció, se habían llevado más de 200 cajas de fernet , otras más de bebidas alcohólicas, snacks, productos de higiene y de limpieza. El robo quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar y de la zona.

El caso ya tenía a tres sospechosos detenidos, pero faltaba un cuarto prófugo, que fue investigado durante casi dos años. Lo encontraron de la manera menos pensada, gracias a su pasión por el fútbol.

Así cayó el prófugo

Los investigadores de la DDI de Lomas de Zamora analizaron las redes sociales del sospechoso, de 39 años, y descubrieron que jugaba con frecuencia en un torneo de fútbol. Analizando varias ligas de la zona sur del Conurbano, supieron que participaba de un campeonato en la localidad de Burzaco, partido de Almirante Brown.

Fueron varios meses de seguimiento y de ir a verlo jugar para identificarlo correctamente. De esa manera se organizó un operativo para detenerlo en pleno partido. Los uniformados fueron a la cancha, esperaron a que terminara de jugar y lo arrestaron.

Inmediatamente trasladaron al detenido a la dependencia policial de la DDI de Lomas de Zamora. Quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Esteban Echeverría.