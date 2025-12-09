miércoles 10 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025
En Brandsen.

Detienen a un joven que estaba prófugo por homicidio en Lomas de Zamora

Tenía pedido de captura en los Tribunales de Lomas. Lo atraparon a más de 50 kilómetros del distrito.

detenido

Según informaron fuentes policiales, el sujeto tiene 29 años y vivía Ingeniero Budge. Sobre él pesaba un pedido de captura desde el pasado 4 de diciembre, por el delito de “homicidio calificado criminis causa”.

La orden de detención fue elevada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº8 de Lomas de Zamora. Luego de permanecer unos días huyendo de la Justicia, finalmente lograron encontrarlo a más de 50 kilómetros de Lomas.

Detención por homicidio

Tribunales de Lomas de Zamora
El juicio fue desarrollado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

La Policía Comunal de Brandsen detuvo al prófugo en el marco de un operativo realizado en el cruce de la calle 84 y la Ruta 2, en la mencionada localidad.

Inmediatamente los policías informaron su captura al TOC 8 de Lomas. El juez interviniente ordenó dejarlo detenido en la comisaría local y que luego se organice su traslado a los Tribunales de Lomas para ser interrogado.

El delito de “homicidio calificado criminis causa” refiere a quien mata para cometer otro delito o asegurar impunidad. En caso de que el detenido sea hallado culpable, se expone a una pena de prisión perpetua.

