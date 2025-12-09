Detienen a un joven que estaba prófugo por homicidio en Lomas de Zamora

Un joven que estaba prófugo de la Justicia de Lomas de Zamora por un asesinato fue capturado por la Policía en la localidad de Brandsen .

Según informaron fuentes policiales, el sujeto tiene 29 años y vivía Ingeniero Budge . Sobre él pesaba un pedido de captura desde el pasado 4 de diciembre, por el delito de “homicidio calificado criminis causa” .

Fallo judicial. Liberaron a un menor que estaba detenido por un homicidio en Lomas

Allanamiento. Lo buscaban por robo en Lomas y cayó por intento de homicidio

La orden de detención fue elevada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº8 de Lomas de Zamora. Luego de permanecer unos días huyendo de la Justicia, finalmente lograron encontrarlo a más de 50 kilómetros de Lomas.

La Policía Comunal de Brandsen detuvo al prófugo en el marco de un operativo realizado en el cruce de la calle 84 y la Ruta 2 , en la mencionada localidad.

El juicio fue desarrollado en los Tribunales de Lomas de Zamora .

Inmediatamente los policías informaron su captura al TOC 8 de Lomas. El juez interviniente ordenó dejarlo detenido en la comisaría local y que luego se organice su traslado a los Tribunales de Lomas para ser interrogado.

El delito de “homicidio calificado criminis causa” refiere a quien mata para cometer otro delito o asegurar impunidad. En caso de que el detenido sea hallado culpable, se expone a una pena de prisión perpetua.