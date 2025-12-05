Condenaron a prisión perpetua al femicida de Rosa Mamani, asesinada en frente de sus hijos en Año Nuevo

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua al femicida de Rosa Mamani Vargas , la mujer asesinada a golpes en frente de sus hijos, tras los festejos de Año Nuevo del 2024, en Ingeniero Budge .

El autor del crimen, identificado como Rogelio García , es un hombre de nacionalidad boliviana que llegó detenido al juicio por el crimen de su pareja. Fue el primer femicidio en registrado en 2024 en Argentina.

Fuentes judiciales consultadas por La Unión precisaron que el contundente fallo fue dado a conocer días atrás, durante la última jornada del proceso judicial en el que fue juzgado el asesino.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, García golpeó hasta la muerte a la víctima, incluso en presencia de sus hijos, en la casa donde vivía la familia.

La mujer se convirtió en la primer víctima de un femicidio en 2024.

Femicidio de Rosa Mamani Vargas

El imputado fue puesto tras las rejas inmediatamente por los efectivos de la Comisaría 10ª de Lomas de Zamora, que asistieron al lugar, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer que había perdido el conocimiento y estaba ensangrentada.

La víctima estaba tirada en el suelo sin vida en el primer piso de la casa, boca arriba, con evidentes golpes en la cara y varias partes del cuerpo. Junto a ella estaba su hermana, su tía y su pareja, de 26 años.

El muchacho les dijo a los agentes que él la había encontrado desmayada, por lo que empezaron a interrogarlo para averiguar cómo había fallecido Rosa. La explicación que dio el joven fue bastante confusa y contradictoria. La Policía empezó a sospechar, por lo que decidieron arrestarlo y llevarlo a la comisaría.

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17, especializada en Violencia de Género y Familiar, del Departamento Judicial de Lomas, por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".