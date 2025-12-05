¿Cómo nació la amistad entre Lanús y Flamengo de cara a la final de la Recopa Sudamericana?

La amistad que une a las hinchadas de Lanús y Flamengo data desde el 2012.

En Lanús crece la expectativa por lo que será la final de la Recopa Sudamericana ante Flamengo. Luego de que el conjunto brasileño se adjudique la Copa Libertadores y el Brasileirao , será el rival del Granate , en un duelo que involucrará a dos hinchadas que son amigas.

Si bien todavía falta para los encuentros que definan al próximo campeón de la Recopa , el Granate ya sueña con poder alzar un trofeo que se le negó en el 2014 cuando perdió ante Atlético Mineiro . El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino recibirá a Flamengo en La Fortaleza el miércoles 18 de febrero, mientras que la vuelta será el miércoles 25, una semana más tarde, en el Maracaná de Río de Janeiro , donde Lanús ya supo dejar en el camino a Fluminense por la Copa Sudamericana.

Será un duelo a todo o nada, pero que tiene una relación entre las hinchadas digna de ser contada. El 15 de febrero del 2012, se enfrentaron Lanús y Flamengo por la fase de grupos de la Copa Libertadores , y en aquel encuentro el Granate y el Mengao igualaron 1 a 1 en La Fortaleza.

Ese día el equipo que dirigía Gabriel Schurrer empató ante el Flamengo de Ronaldinho con goles de Leo Moura y César Carranza. En aquella ocasión, el recibimiento de la hinchada de Lanús a los simpatizantes de Flamengo que acudieron al estadio fue totalmente cordial hacia la torcida de Fla Manguaca . Todo esto no pasó desapercibido por los hinchas del conjunto carioca y en el partido de vuelta disputado en el estadio Nilton Santos , la parcialidad de Flamengo recibió a la gente de Lanús con todos los honores. A partir de ese momento, nació una amistad que sigue vigente en el presente.

En lo deportivo, el conjunto brasileño se impuso por 3 a 0 y quedó eliminado de la competencia, mientras que Lanús terminó como líder de su grupo y avanzó a la siguiente instancia.

La consolidación de la amistad entre Lanús y Flamengo

Luego, Lanús enfrentó a Vasco Da Gama por los octavos de final el 2 de mayo del 2012. El Granate cayó por 2 a 1 en Sao Januario y sacó ventaja en la fase eliminatoria. Ese día comenzó a consolidarse la amistad entre La Barra 14 y Fla Manguaca porque la Torcida de Flamengo recibió a los hinchas granates en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro y brindó su apoyo durante la estadía en la ciudad.

Desde entonces, siempre que Lanús viaja a Río de Janeiro o Flamengo a Buenos Aires, la recepción es la misma: apoyo mutuo y camaradería entre los hinchas. Es totalmente una relación de hermandad entre las hinchadas que ambos se enorgullecen de resaltar.

La alianza se fue fortaleciendo cada vez más, los hechos más recientes fueron las visitas de Lanús a Río de Janeiro, donde el Granate enfrentó a Vasco Da Gama por fase de grupos y Fluminense por cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esa ocasión, ambas hinchadas compartieron previa, asado y cancha. Lo mismo ocurrió en la semifinales de la Copa Libertadores 2025, cuando Flamengo enfrentó a Racing en Avellaneda.

Lanús y Flamengo tienen una historia de amistad y de unión que trasciende lo futbolístico y que tendrá un nuevo capítulo en la final de la Recopa Sudamericana.