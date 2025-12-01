Nicolás Russo, presidente de Lanús: "Somos de los clubes más convocantes"

Lanús copó Asunción en la final de la Sudamericana.
Lanús copó Asunción en la final de la Sudamericana.
Nicolás Russo durante la asamblea en Lanús en la cual se aprobó el balance.
La Asamblea Anual y Ordinaria del Club Atlético Lanús.
Nicolás Russo, presidente de Lanús, encendió la mecha y desafío luego de la coronación en la Copa Sudamericana. A pesar de haber quedado eliminado en elTorneo Clausura a manos de Tigre en La Fortaleza, el mandamás del Granate valoró la cantidad de público que apoya al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.
“La unidad política es fundamental. Lo que sucedió el sábado 22 es algo que ni el más optimista lo hubiese pensado. No quiero dejar de destacar la decisión política de permitirle al socio e hincha de Lanús de viajar a Asunción, estamos entre las cinco instituciones del país y somos de las más convocantes”, aseguró Russo en el comienzo de la Asamblea Anual Ordinaria donde se aprobó el balance 2025.
“Decidimos abrir el club para que la gente vuelva, y eso generó una mística que se fue multiplicando”, resumió. El dirigente recordó los años más difíciles de la institución, cuando a fines de los ’70 estuvo al borde de la desaparición, con más de 200 juicios y un descenso a la Primera C. A partir de esa crisis, explicó que "Lanús se reconstruyó como un club social con fuerte anclaje en la comunidad y múltiples disciplinas".
Asamblea Anual Ordinaria en Lanús que arrojó un nuevo superávit
Se llevó a cabo la 111° Asamblea Anual Ordinaria de Lanús en donde se aprobó por unanimidad la Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro de Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2025, con superávit de $ 5.531.559.857. También se dio el visto bueno para la realización del Plan Integral de Obras en el predio de Valentín Alsina, donde se construirá un moderno Centro de Entrenamiento de Fútbol Profesional.
Durante la Asamblea Anual Ordinaria, se mostró un video para dar a conocer el plan integral de obras que se construirá en Valentín Alsina con un plazo de ejecución de 3 a 5 años y que cubre 40.650 m2.
El mismo incluye un nuevo centro de entrenamiento, edificios, áreas de esparcimiento, espacio de usos múltiples, estacionamiento, canchas de fútbol profesional, vestuarios y consultorios, comedor y cafetería, gimnasio, sala de conferencias y reuniones, sector administrativo y atención al socio, iluminación integral Led.