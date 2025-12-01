Nicolás Russo, presidente de Lanús: "Somos de los clubes más convocantes"

Lanús copó Asunción en la final de la Sudamericana. Lanús copó Asunción en la final de la Sudamericana. Nicolás Russo durante la asamblea en Lanús en la cual se aprobó el balance. La Asamblea Anual y Ordinaria del Club Atlético Lanús.

Nicolás Russo, presidente de Lanús, encendió la mecha y desafío luego de la coronación en la Copa Sudamericana. A pesar de haber quedado eliminado en el Torneo Clausura a manos de Tigre en La Fortaleza, el mandamás del Granate valoró la cantidad de público que apoya al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

“La unidad política es fundamental. Lo que sucedió el sábado 22 es algo que ni el más optimista lo hubiese pensado. No quiero dejar de destacar la decisión política de permitirle al socio e hincha de Lanús de viajar a Asunción, estamos entre las cinco instituciones del país y somos de las más convocantes”, aseguró Russo en el comienzo de la Asamblea Anual Ordinaria donde se aprobó el balance 2025.

G6h99QxW0AE3tCz La convocatoria de Lanús para la final de la Sudamericana. La estrategia de Nicolás Russo para tener un Lanús cada día más grande Uno de los pilares del crecimiento reciente fue la estrategia para recuperar e incorporar socios. Lanús aumentó su masa social de 22 mil a 36.500 afiliados en menos de un año, con la meta, según explicó, de llegar a 50 mil. Para lograrlo, redujo el costo de las entradas, abrió sectores del estadio que estaban cerrados y lanzó campañas en escuelas y clubes barriales, entregando accesos gratuitos para menores de 16 años. Esa iniciativa, sumada a facilidades para quienes habían dejado de pagar la cuota, permitió que el equipo juegue habitualmente con un promedio de 30 mil personas por partido.

“Decidimos abrir el club para que la gente vuelva, y eso generó una mística que se fue multiplicando”, resumió. El dirigente recordó los años más difíciles de la institución, cuando a fines de los ’70 estuvo al borde de la desaparición, con más de 200 juicios y un descenso a la Primera C. A partir de esa crisis, explicó que "Lanús se reconstruyó como un club social con fuerte anclaje en la comunidad y múltiples disciplinas".

lanus asamblea La Asamblea Anual y Ordinaria del Club Atlético Lanús. Asamblea Anual Ordinaria en Lanús que arrojó un nuevo superávit Se llevó a cabo la 111° Asamblea Anual Ordinaria de Lanús en donde se aprobó por unanimidad la Memoria, Inventario, Balance General y Cuadro de Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2025, con superávit de $ 5.531.559.857. También se dio el visto bueno para la realización del Plan Integral de Obras en el predio de Valentín Alsina, donde se construirá un moderno Centro de Entrenamiento de Fútbol Profesional. Durante la Asamblea Anual Ordinaria, se mostró un video para dar a conocer el plan integral de obras que se construirá en Valentín Alsina con un plazo de ejecución de 3 a 5 años y que cubre 40.650 m2. El mismo incluye un nuevo centro de entrenamiento, edificios, áreas de esparcimiento, espacio de usos múltiples, estacionamiento, canchas de fútbol profesional, vestuarios y consultorios, comedor y cafetería, gimnasio, sala de conferencias y reuniones, sector administrativo y atención al socio, iluminación integral Led.

