sábado 09 de mayo de 2026
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9 de mayo de 2026
En casa.

Brown de Adrogué empató con Sportivo Italiano y sigue lejos de la pelea

El equipo de Jorge Vivaldo sumó su segundo empate en fila al igualar 0 a 0 con el "Azzurro", en uno de los partidos válidos de la fecha 15 de la Primera B.

Brown sumó su segundo en fila.

Brown sumó su segundo en fila.

Brown de Adrogué no consigue despegar en el torneo y este sábado sumó su segundo empate en fila, al igualar sin goles Sportivo Italiano, uno de los animadores del certamen, por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Primera B.

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Sin embargo, no pudo. En su estadio Lorenzo Arandilla, donde apenas ganó un partido en lo que va de la temporada, no consiguió romper el cero en un partido de trámite parejo y dejó escapar una buena oportunidad para enderezar su camino en el torneo.

Con este resultado, Brown de Adrogué llegó a los 15 puntos y se mantiene en la mitad de la cancha, que está a cuatro puntos del último que está en zona de clasificaciones y también se encuentra a esa distancia de Argentino de Quilmes, que se ubica en zona de descenso.

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