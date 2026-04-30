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30 de abril de 2026
En casa.

Jorge Vivaldo: "Estoy feliz de estar en Brown de Adrogué"

El entrenador Jorge Vivaldo siente que Brown de Adrogué es su lugar. De su primera etapa cerca del milagro, al presente con el objetivo de pelear el ascenso.

Jorge Vivaldo y su deseo de pelear el ascenso.

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Jorge Vivaldo volvió a Brown de Adrogué. Luego de un paréntesis aceptó el desafío de posicionar al club en el Torneo de Primera B luego de un comienzo irregular que se llevó puesto a Pablo Nieva de la dirección técnica. “Decidí más con el corazón que con la cabeza”, reflexionó sobre esta nueva etapa en el Tricolor.

El “Flaco” se mostró feliz, estuvo cerca de la hazaña en su primer paso por el club. Ahora quiere recuperarlo y llevarlos a los primeros puestos. “Es un club que quiero mucho, más después de haber pasado, antes siempre le había tenido simpatía por mi amistad con Pablo (Vico) y la verdad que la vez pasada estuvimos en la puerta de casi hacer un milagro”, afirmó.

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De Adrogué voló a Perú para dirigir a Los Chankas. De regreso, firmó en Talleres de Escalada. No arrancó la presente temporada con el Albirrojo, ya que su destino fue el Al-Bukiryah F.C. de Arabia Saudita. Y otra vez a Adrogué.

El desafío de volver a Brown de Adrogué

“Cuando surgió esta posibilidad de volver decidí más con el corazón que con la cabeza. No digo que esté mal, todo lo contrario. Y estoy feliz de estar acá, me siento bien, en mi lugar, estoy encontrando respuestas de los chicos, que es lo más lindo que le puede pasar a un entrenador”, manifestó el exarquero.

Vivaldo DT
Jorge Vivaldo busca revancha en Brown de Adrogué.

Jorge Vivaldo busca revancha en Brown de Adrogué.

Brown de Adrogué ganó por primera vez en la temporada en condición de local, lo que fue resaltado por el DT: “Tenemos que seguir trabajando, solamente ganamos un partido, nuestro primer partido de local, es increíble porque esto (por el Lorenzo Arandilla) siempre ha sido una fortaleza. Ojalá que Dios nos siga ayudando y que sea el inicio de una etapa linda”.

Jorge Vivaldo apuesta a ser protagonista

Con la victoria por 2-1 sobre Villa San Carlos, el Tricolor salió de la zona de descenso. Y, de ahora en adelante, el objetivo es mirar hacia arriba.

“Es nuestro sueño poder competir arriba. Esta camiseta logró tener una historia, de haber ascendido, de haber sido protagonista, y no nos pone contento ver la posición en la que estamos. Si estábamos ahí es porque algo mal habíamos hecho, entonces no vamos a dejar de trabajar para seguir creciendo. Es muy difícil poder sostener el nivel en una temporada entera, pero está bueno que a lo mejor cuando uno baja, otros crezcan”, apuntó sobre la marcha del torneo.

En ese sentido, amplió que “por ahí veníamos golpeados por la derrota y se notaban los momentos emocionales, y creo que este triunfo ayudaría a una etapa nueva donde podés tener más confianza. Ahora viene un clásico, es una verdadera final que quieren jugar todos. Así que tranquilos, solo logramos un triunfo, sí muy importante, pero nada más que eso”.

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