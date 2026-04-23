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23 de abril de 2026
Nueva etapa.

Pedro Monzón encabezará el fútbol juvenil de Brown de Adrogué

El exdefensor de Independiente y subcampeón del mundo en Italia ´90 fue el elegido por Brown de Adrogué para el nuevo proyecto juvenil de la institución.

Pedro Monzón al mando del nuevo proyecto de Brown de Adrogué.

Pedro Monzón al mando del nuevo proyecto de Brown de Adrogué.

deportivas.

Brown de Adrogué puso en marcha un nuevo proyecto del fútbol juvenil que contará con la coordinación general de Pedro Damián Monzón. El reconocido exjugador de Independiente y subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Italia ´90 y que en el país dirigió en varios clubes del ascenso, asumió en el Tricolor.

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Desde el club del partido de Almirante Brown comunicaron a través de las redes sociales que se trata de “una iniciativa que buscar ordenar, potenciar y darle identidad a cada etapa de formación, con una mirada integral y de crecimiento sostenido”.

El proyecto que encabezará el “Moncho” Monzón se completa con la dirección deportiva de Ariel Zúñiga y Alejandro Puga, quiénes acompañarán el proceso.

Pedro Damián Monzón
Pedro Monzón, gloria de Independiente.

Pedro Monzón, gloria de Independiente.

De esta manera, la dirigencia del Tricolor encabezada por el presidente Agustín Galeota dio un nuevo paso fundamental en la transformación del club desde que se impuso en las elecciones celebradas en noviembre pasado.

Como primeras obras se inauguró la platea Daniel “Tano” Raimundo (25 metros de largo con 360 butacas) y se realizaron mejoras en el sistema de riego y drenaje en el estadio Lorenzo Arandilla, refacciones en el túnel y soterramiento de los bancos de suplentes, además de mejoras en la sede social para el crecimiento y desarrollo de las distintas actividades deportivas.

La trayectoria de Pedro Monzón

Pedro Monzón (64 años), oriundo de Goya, Corrientes, cuenta con una gran trayectoria como futbolista y entrenador, dando sus primeros pasos en el exterior, dirigiendo en clubes de México (Potros Zitácuaro, Coatzacoalcos y Veracruz) y Ecuador (Olmedo). “Su experiencia y recorrido serán pilares fundamentales en esta nueva etapa”, anunciaron desde Adrogué.

Con Independiente, donde es una gloria, fue campeón de los torneos de Primera División 1983 y 1989, de la Copa Libertadores 1984 y la Copa Intercontinental 1984 (frente al Liverpool, de Inglaterra, en Tokio).

El exdefensor del Rojo de Avellaneda también llegó a la Selección Argentina. Disputó el Torneo Esperanzas de Toulón (1983), Juegos Olímpicos de Seúl (1988), Copa América Brasil (1989) y Mundial de Italia (1990).

En Argentina fue entrenador de Chacarita Juniors, Juventud Antoniana de Salta, San Martín de Tucumán, Tiro Federal de Rosario, Platense, Flandria, Tristán Suárez, Güemes de Santiago del Estero, Argentino de Quilmes (campeón 2019, ascendiendo a la Primera B), Sportivo Dock Sud e Independiente.

Quién es quién en el nuevo proyecto de Brown de Adrogué

Reserva: Martín Blanco (DT), Agustín Salazar (PF) y Martín Quiroga (PA).

Bloque Mayor: Sebastián Gastasioro (DT 4º), Cristian Alarcón (DT 5º), José Pacífico (DT 6º), Rodrigo Martini (PF) y Juan Molina (PA).

Bloque Menor: Eduar Leal (DT 7º), Carlos Delgado (DT 8º), Tomás Cejas (DT 9º), Rubén Pietriboni (PF), Sebastián Godoy (PF) y Lucas García (PF).

Leonardo Castillo (DT Metro), Matías Domínguez (DT Metro) y Rubén Galindez (DT Metro). Victoria Álvarez y Ramiro (kinesiólogos) y Alberto Escobar (utilero).

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