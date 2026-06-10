El tenso momento entre Fede Bal y Yanina Latorre: "No seas bolu..."

rFede Bal no la pasó muy bien en una entrevista con Yanina Latorre cuando la conductora de SQP , en América TV, le hizo una picante broma vinculada a sus polémicas amorosas del pasado delante de su actual pareja, Evelyn Botto.

"Agradezco tu don de gente conmigo en estos últimos 12 o 13 años", le dijo Fede Bal a Yanina Latorre . Sin embargo, la conductora no dejó pasar la oportunidad para recordar algunas polémicas.

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"Menos los chats", lanzó Yanina entre risas, en referencia a los mensajes que se hicieron públicos años atrás. Lejos de profundizar en el tema, Fede Bal intentó bajarle el tono al comentario y respondió con una sola palabra: "Anecdótico".

La incomodidad de Fede Bal

La situación parecía quedar ahí, pero la presencia de Evelyn Botto abrió la puerta a una nueva broma. Luego de que la conductora escuchara reírse a la locutora y decir "a mí me da gracia siempre", decidió avanzar con una pregunta poco feliz.

"¿A vos te prometió algún tipo de tatuaje?", consultó Yanina Latorre, recordando otro episodio que generó polémica en el pasado del actor.

La referencia apuntaba a los chats atribuidos a Fede Bal con Estefi Berardi, en los que él hablaba de tatuarse su nombre. La mención no cayó bien en el entrevistado.

image Fede Bal y Evelyn Botto.

"¡Para! Es horrible decirle eso en vivo a mi novia. No seas bolu… dale, es mucho", respondió, visiblemente incómodo por la situación que estaba atravesando.

"Pero si tiene un humor divino. Estamos hablando de Evelyn Botto, talentosa y con un humor negro tremendo, a otra no se lo preguntaría", argumentó la conductora para justificar la broma.

Y Evelyn Botto le puso onda al incómodo momento: "Tiene a tres ex tatuadas en el cuerpo, así que a mí me gustaría ser el tatuaje más grande. Mínimo mi cara entera en el muslo".