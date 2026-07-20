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20 de julio de 2026
¿Qué onda?

Carmen Barbieri habló de Evelyn Botto y lanzó una inesperada comparación

Carmen Barbieri llenó de elogios a Evelyn Botto, la nueva novia de su hijo Fede Bal, y esta se animó a compararse con la locutora.

Carmen Barbieri habló de Evelyn Botto.&nbsp;

Carmen Barbieri habló de Evelyn Botto. 

En diálogo con Marcelo Polino para Revista Caras TV, Carmen Barbieri se refirió a la novia de Fede Bal y sorprendió con una particular definición.

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"¿Viste lo que es Eve? Un personaje. Es una onda... soy yo morocha", expresó la conductora entre risas y trazando un parentesco entre las dos.

"¿Ah sí? ¿Tiene una energía potente?", le preguntó el periodista. "Tiene mucha energía. Es muy talentosa, es locutora, es bárbara y es genial hablar con ella", respondió Carmen Barbieri sobre su nuera.

Fede Bal abrió su corazón y aseguró que es

Fede Bal abrió su corazón y aseguró que es "un novio genial".

Qué dijo Carmen Barbieri sobre la relación de Fede Bal y Evelyn Botto

Consultada por el presente de la pareja que forma Fede Bal y Evelyn Botto, la conductora aseguró: "Están bien los dos. Yo quiero que sean felices, mi hijo que sea feliz, pero que sean felices los dos. Se hablan todo, entonces eso queda claro".

Sin embargo, cuando Marcelo Polino le preguntó por la relación abierta que Fede Bal había asegurado tiempo atrás que mantenían, Carmen fue contundente: "Qué sé yo, a Fede tenés que invitarlo y preguntarle".

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