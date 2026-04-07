Cómo fue el picante encuentro de Laurita Fernández y Evelyn Botto

Laurita Fernández y Evelyn Botto.

Laurita Fernández fue la invitada en Otro día perdido, el ciclo de Mario Pergolini en El Trece, y eso provocó la reacción de Evelyn Botto, la actual novia de Fede Bal, con quien la bailarina mantuvo una relación hace años.

“Quiero decir una cosa, si me lo permiten un segundo, que es que además de ser Laurita una gran actriz y un mujerón, es la ex de mi actual, de mi novio, de Fede”, dijo entre risas. “Yo no sabía”, dijo con ironía Mario Pergolini.

Embed “No pasa nada. A mí ella me parece espléndida, pero algunas personas maliciosas siempre intentan hacer que las personas, sobre todo las mujeres, se peleen y buscan armar lío. Yo no tengo ningún problema con ella porque no pasó nada y a mí me cae diez puntos”, manifestó Evelyn Botto sobre el tema.

image Laurita Fernandez se encontró con Evelyn Botto. Mario Pergolini le puso picante Frente a esto, Mario Pergolini lo miró a Rada y lanzó: “La odia”. “No chicos, les estoy diciendo que no la odio”, se defendió Evelyn Botto, a lo cual el comediante y mago agregó: “La detesta”.

“Te voy a decir una cosa: si tuviera que odiar a cada persona que haya estado con mi novio, a cuánta gente debería odiar… es imposible”, disparó la humorista.

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