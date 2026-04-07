Lomas celebra el Día de la Empanada con promociones especiales

Este miércoles 8 de abril se celebra el Día Mundial de la Empanada , una de las comidas más populares de la gastronomía argentina . Durante todo el día, en 28 comercios de Lomas de Zamora habrá promociones especiales para los vecinos.

Se trata de una nueva propuesta del Municipio junto a las cámaras de comercio para impulsar el consumo en los distintos barrios. En esta oportunidad, las personas que vayan a los locales adheridos tendrán un 35% de descuento en la compra mínima de 3 empanadas y hasta 2 docenas como máximo.

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Los comercios que participan en Lomas son Pin Pun (Colombres 606), Brandi (Saavedra 551), La Farola (Laprida 493), Olivia (Acevedo 208), Carlitos (Molina Arrotea 809), La Guitarrita (Italia 459) y Roderick (Frías 1051).

"Los vecinos que vengan a comer a nuestro salón tendrán un 35% de descuento en efectivo y, si después quieren llevarse empanadas a sus casas, también podrán hacer el pedido y acceder al descuento. Es una promoción atractiva para un miércoles que nos sirve para atraer gente", destacó Ariel, uno de los dueños de La Guitarrita, quien agregó: "Estamos en Lomas hace dos años y vendemos bastantes empanadas. Nuestras sugerencias son la de matambre, carne a cuchillo y la de bondiola que también está muy buena".

En La Guitarrita, uno de los locales gastronómicos que funciona dentro de Las Lomitas Street, cada empanada cuesta $4.100. Si una persona quiere comprar 3, con el descuento le saldrá $7.995.

la guitarrita comercio Una buena oportunidad para cortar la semana con unas ricas empanadas.

Estos beneficios también estarán disponibles en los comercios de Banfield como Sabor Colonial (Av. Hipólito Yrigoyen 8001), Pizzería Alvear (Alvear 1699), La Farola (Larroque 107), Roderick (Rodríguez Peña 192), Play Mila (Av. Alsina 542), La Fama (Av. Alsina 902), La Esquina (Av. Alsina 1101), Pizza a la Parrijah (Pedernera 2611), Pizza Dúo (Tucumán 1398), Lo+Hot (Av. Alsina 802), El Buffet de Don Héctor (Pedernera 901), Juancito (Maipú 230), Tiara (Av. Alsina 602) y Gusteau's (Vergara 1700).

Mientras que en Temperley participarán La Farola (Av. Meeks 1293), Roderick (Soler 997), El Buffet de Don Héctor (Anatole France 698 y Av. Almirante Brown 4102), Sabor Colonial II (Av. Hipólito Yrigoyen 10.098) y Pizzabrosa (Av. Almirante Brown 3402). También habrá descuentos en Club Alumni de Turdera (Zapiola 435).

Precios fijos en comercios para comprar alimentos y productos

En Lomas funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la oportunidad de comprar alimentos y productos a precios fijos.

La iniciativa incluye ofertas en carnicerías, verdulerías, pollerías, panaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Para conocer las de esta semana hay que entrar al Instagram de Comercios de la Comunidad.